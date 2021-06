Na iPhony se chystá další hra s marvelovskými superhrdiny. Tentokrát v otevřeném světě

Někdy se může zdát, že her od Marvelu je na telefonech k dispozici až příliš. Neuběhne pár měsíců, aby se komiksový vydavatel znovu nesnažil získat peníze od hráčů po celém světě. Ke stále se rozrůstající rodince videoher se brzy přidá i Marvel Future Revolution. To bylo oznámeno již loni v březnu. Díky potížím s vývojem, zřejmě způsobeným pandemií koronaviru, hra však do nedávna stále neměla oficiální datum vydání. Mnozí si při sledování prvního traileru ze hry mysleli, že se dočkáme ještě loňský rok. Skutečnost je nakonec taková, že se nejnovějšího pokusu napasovat marvelovské hrdiny do atraktivní hry dočkáme až toto září.

Hra od vývojářů ze studia Netmarble se chlubí, alespoň slovy těch samých vývojářů, tříáčkovou grafikou a obrovským otevřeným světem. Zatímco vizuálně vypadá nové dobrodružství ze známého fiktivního vesmíru opravdu hezky, zatím jsme neměli možnost vidět pohyb hrdinů v otevřeném světě. V kůži snad všech známých členů týmu Avengerů budete ale jistě bojovat v reálném čase s množstvím různých nepřátel, a to jak na zemi, tak ve vzduchu. Marvel Future Revolution slibuje spoustu rozličných bojových schopností a patřičnou rozdílnost jedotlivých hrdinů. Jestli vývojáři ale slíbí, co splnili, se dozvíme všichni už brzy. Hra vychází 30. března a předregistrovat se na App Storu můžete již nyní.