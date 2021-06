Jak ověřit záruku u vašeho Apple zařízení – to by mohlo zajímat ty z vás, kterým nějaké jablečné zařízení přestalo fungovat podle představ. V České republice je zákonem dána záruka, která trvá dva roky, Apple pak celosvětově poskytuje roční záruku na veškerá svá zařízení. To pro vás znamená, že první rok můžete svůj problémový Apple produkt odnést do jakéhokoliv autorizovaného servisu Applu, a to kdekoliv na světě. Jakmile pak uběhne první rok od aktivace zařízení, tak je nutné, abyste v případě reklamace či servisu ono zařízení odnesli přesně do té prodejny, ve které jste zařízení koupili. V některých případech je samozřejmě možné zařízení odnést do jakékoliv prodejny ze sítě prodejen konkrétního obchodu.

Pokud byste chtěli zjistit, zdali má ještě vaše zařízení nárok na bezplatnou opravu kdekoliv v autorizovaném servisu Applu po celém světě, potažmo zdali je vaše zařízení mladší než jeden rok, tak můžete využít speciální nástroj, pomocí kterého si platnost krytí můžete ověřit. Tento nástroj poskytuje samotný Apple a využít jej můžete následujícím způsobem:

Prvně je nutné, abyste se v rámci Safari přesunuli na stránky pro ověření možnosti servisu a podpory. Jakmile tak učiníte, tak do příslušné kolonky zadejte sériové číslo vašeho zařízení. Po zadání sériového čísla do textového pole níže opište kód z obrázku. Dále, po vyplnění obou textových polí, klepněte ve spodní části rozhraní na tlačítko Pokračovat. Ihned poté už se vám veškeré možnosti servisu a podpory zobrazí. Jestliže je záruka na opravy a servis a telefonická technická podpora k dispozici, tak se také zobrazí datum, do kdy.

Pomocí výše uvedeného postupu lze tedy zjistit, zdali ještě platí roční záruka Applu u vašeho jablečného zařízení. Kromě informací o záruce na opravy a servis si díky tohoto nástroje ještě můžete ověřit, zdali máte nárok na telefonickou technickou podporu, a zdali je k dispozici platné datum nákupu. Jestliže jste pomocí nástroje zjistili, že platnost záruky na opravy a servis vašeho Apple zařízení již vypršela, tak ještě nemusíte zoufat. Jak už bylo zmíněno výše, tak do dvou let od zakoupení můžete Apple zařízení reklamovat přímo v prodejně, ve které jste jej zakoupili. Dvouletá záruka je v České republice daná zákonem, takže vás prodejce nemůže odmítnout. V takovém případě jen stačí najít fakturu, účtenku či jiný doklad o koupi, a poté zamířit přímo do prodejny.

Další postupy pro ověření záruky

Kromě toho, že si můžete jednoduše platnost krytí ověřit pomocí výše uvedeného nástroje, tak existují další možnosti. Na iPhonu a iPadu si platnost krytí a další informace o záruce můžete zobrazit tak, že přejdete do Nastavení -> Obecné -> Informace, kde se v horní části stav možnosti servisu a podpory objeví. Na Macu či MacBooku si pak můžete platnost krytí zobrazit tak, že v levém horním rohu klepnete na ikonu , a poté z menu vyberete možnost O tomto Macu. V novém okně se pak stačí přesunout do sekce Servis, kde už se vám informace o krytí zobrazí. Tyto informace o krytí si můžete zobrazit také v aplikaci Podpora Apple.