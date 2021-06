Mnoho z nás se v posledních dnech vydává na různé výlety či dovolené. Pokud jste se rozhodli, že letos budete po Česku či okolních zemích cestovat vlastním autem, tak s největší pravděpodobností využíváte pro navigování váš iPhone. Pravdou ale je, že vysoké teploty vašemu iPhonu rozhodně neprospívají – ba naopak. Pokud byste iPhone nechali delší dobu na přímém slunci, popřípadě ve vysokých teplotách, tak může dojít k nefunkčnosti či nějaké formě poškození, nejčastěji baterie. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 7 tipů, díky kterým ulevíte iPhonu v autě ve vysokých teplotách.

Ponechte iPhone u výdechu klimatizace

Vysoké teploty nejsou příjemné ani nám, ani jakékoliv elektronice – a takto to platí i v případě iPhonu. Ideální provozní teplota je pro iPhone v rozmezí 10 a 35 stupňů Celsia a právě druhou zmíněnou hranici můžete v posledních dnech jednoduše překročit. Pokud je to možné, tak váš iPhone při navigování ponechte někde blízko u výdechu klimatizace. Díky tomu si můžete být jistí, že jablečný telefon bude celou cestu bez problémů pracovat a dovede vás až do cíle. To, že se iPhone začíná přehřívat zjistíte samozřejmě na omak, kromě toho se ale systém začne hodně zasekávat, popřípadě může navigace přestat navigovat. V takovém případě iPhone na nějakou dobu můžete umístit právě k výdechu klimatizace.

Vyhněte se držákům na sklo

Existuje nespočet různých držáků na mobilní telefony, které si do auta můžete pořídit. Mezi nejrozšířenější patří takové, které se pomocí přísavky přicvaknou na čelní okno. Nutno však podotknout, že tohle řešení je vhodné především pouze v zimních měsících, popřípadě kdykoliv mimo léto. Pokud se ptáte proč, tak je odpověď velmi jednoduchá – vysoká teplota. Právě přímo pod čelním sklem mohou vznikat opravdu extrémní teploty, jelikož zde slunečním paprskům nic nebrání. Výdechy klimatizace pro posádku se navíc nachází na palubní desce, takže pod čelním sklem nemusí docházet k ideálnímu ochlazování vzduchu. Namísto zmíněných držáků na čelní sklo můžete využít přímo držáky, které se dají upevnit za mřížku ventilace. Díky tomu navíc na váš iPhone bude foukat studený vzduch, což zaručí, že se nepřehřeje.

Vypněte nepotřebné služby

V letních měsících můžete iPhone přehřát opravdu velmi jednoduše. Stačí, abyste začali dělat nějakou složitější aktivitu, například v podobě hraní her, apod. Občas ale stačí, když máte aktivních hned několik různých služeb najednou. I ty totiž mohou způsobit, že se iPhone začne zahřívat, což není ideální. V dnešní době má většina z nás neustále aktivní Bluetooth, Wi-Fi, mobilní data, polohové služby a další. Pokud nějakou z těchto služeb aktuálně nepotřebujete, tak ji jednoduše vypněte – učinit tak můžete v ovládacím centru. Jestliže nepotřebujete žádnou službu, můžete přes ovládací centrum aktivovat režim letadlo.

Nenabíjejte, pokud je iPhone horký

Pokud váš iPhone v autě používáte jako navigaci, tak k němu zajisté máte připojený napájecí kabel. Ono navigování je totiž relativně hodně náročně na baterii, a tak není nic jednoduššího, než iPhone ponechat připojený k napájení a nic neřešit. Nutno však podotknout, že i při samotném nabíjení dochází k zahřívání zařízení. Jestliže tedy máte iPhone nevhodně umístěný, popřípadě pokud cítíte, že je příliš horký, tak určitě neuděláte nejlépe, pokud jej k napájení připojíte. Namísto toho se jej prvně pokuste ochladit, aby nevznikly zbytečné problémy.

Vytáhněte iPhone z obalu

iPhone jako takový nedisponuje žádnou formou aktivního chlazení. Nenajdete v něm tedy například ventilátor jako v MacBoocích. Namísto toho se veškeré teplo přenáší do těla samotného jablečného telefonu. I zahřáté tělo iPhonu se samozřejmě musí umět zchladit, a pokud na něj navléknete nějaký neprodyšný obal, tak věřte, že mu rozhodně nepomůžete. Pokud k ochraně vašeho jablečného telefonu jakýkoliv obal využíváte, tak jej v letních měsících sundejte, aby se iPhone mohl lépe chladit. Samozřejmě platí, že čím hrubší obal je, tak tím je zahřívání vyšší. Především ženy často využívají různé silné obaly, které sice na první pohled vypadají pěkně a zajisté zařízení ochrání, na druhou stranu ale pod nimi iPhony nemohou dýchat.

Přehoďte přes iPhone deku

Jestliže se například rozhodnete odejít na skok do obchodu, popřípadě pokud na nějakou dobu někde zastavíte, tak byste si iPhone měli vždy brát sebou. Minimálně byste jej tedy neměli nechat například v držáku na předním skle, kde během pár minut stání vzniká opravdu nesnesitelné horko. Jestliže z jakéhokoliv důvodu bude nutné, abyste iPhone v autě ponechali, tak přes něj přehoďte nějakou deku, kus oblečení, batoh či cokoliv jiného, co by mohlo nějakým způsobem odrazit teplo. iPhone pohozený na zadní sedačce tedy rozhodně není ideální, a to i z toho důvodu, že vaše auto není trezor. Pokud však přes iPhone něco přehodíte, tak už se o problém nejedná.

Uložte iPhone do přihrádky mimo slunce

Uvnitř vozidel se nachází hned několik různých přihrádek, které můžete využít ke skladování různých věcí, včetně mobilního telefonu. Rozhodně ale berte v potaz, že ne každá přihrádka je pro uložení iPhonu vhodná. Vyhráno máte v případě, pokud vaše vozidlo disponuje chladící přihrádkou. Jestliže ji ve vozidle máte, tak iPhone rozhodně můžete uložit do ní. Pokud však chladící přihrádku nemáte, tak vyberte takovou, která je v co možná největším stínu, a ve které po otevření není velké horko. Popřípadě můžete iPhone položit například pod sedačku, kde je neustálý stín.