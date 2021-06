Bluetooth reproduktory a sluchátka, která diktují trendy letošního léta v oblasti zvuku i designu

Tisková zpráva: Nekompromisní zvuk, kvalitu a design na cesty za dobrodružstvím i pro pohodové letní večery na terase, to přináší letní přenosné audio novinky značek Bang & Olufsen a DEVIALET, které nyní naleznete v showroomu a eshopu VOIX AUDIO & CINEMA.

Nové přenosné bluetooth reproduktory i sluchátka jsou určeny všem milovníkům vysoce kvalitního zvuku a výkonu. Jsou doslova nabité pokrokovými technologiemi a funkcemi. Vynikají vysoce kvalitním designovým zpracováním. V letní nabídce novinek VOIX Premium Audio naleznete například reproduktor Bang & Olufsen Beosound Explore, který se stane vaším nepostradatelným parťákem na letních expedicích, ať už pod stan nebo karavanem, na vodu nebo na pláž. Prémiová sluchátka stejné značky Beoplay HX s adaptivním aktivním ovládáním šumu a hluku, které nebudete chtít sundat z hlavy. Luxusní přenosný domácí reproduktor Besound Level s impozantním zvukem a bezkonkurenčním designem. Nebo Beoplay Portal, multifunkční B&O sluchátka, které pro podporu prostorového zvuku Dolby Atmos ocení zejména fanoušci dokonalých zážitků z hraní počítačových her. Poslední z pětice novinek v nabídce VOIX jsou vynikající technologicky pokroková minimalistická kapesní bezdrátová sluchátka francouzské značky DEVIALET.

Seznamte se s novinkami blíže:

Bang & Olufsen Beosound Explore

Atraktivní velmi výkonný vodotěsný bezdrátový do ruky padnoucí reproduktor Bang & Olufsen Beosound Explore ve tvaru a designu „plechovky“ je navržený pro dobrodružství nejen na cestách. Vyniká ultra odolnou eloxovou hliníkovou konstrukcí a pogumováním, které chrání vnitřní design před pády i vodou, a to ponoru až na 30 minut do hloubky jednoho metru. Nevadí mu ani písek a prach.

Díky karabině se reproduktor jednoduše připevní třeba na batoh nebo pásek a hurá do akce, která nijak nenarušuje jeho vysoký výkon – silné basy, 360° zvuk poháněný duálními 1,8 širokopásmovými měniči. Má jednoduchý viditelný a praktický ovládací panel. Baterie poskytuje až 27 hod. poslechu. Nejnovější technologie Bluetooth nabízí okamžité přehrání vybrané hudby i spolehlivý a rychlý přístup k oblíbeným streamům či službám. Beosound Explore je k dispozici ve třech barevných variantách (černá, šedá a khaki) za 4 990 Kč.

Bang & Olufsen Beoplay HX

Pohodlná bezdrátová sluchátka Bang & Olufsen Beoplay HX s nejnovější generací adaptivního aktivního potlačení hlukupak nabízejí autentický zvukový zážitek, pohodlnou a lehkou konstrukci, vysokou kvalitu hovoru a až 35 hodin přehrávání. Prémiové materiály a přiléhavý design náušníku s paměťovou pěnou a měkkou jehněčí kůží poskytují efektivní zvukovou izolaci i dokonalé pohodlí. Čtyři vyhrazené mikrofony zajišťují, že komunikace skrze sluchátka bude mít optimalizovanou čistotu. Na míru vyrobené 40 mm měniče s neodymovými magnety poskytují přesný a pohlcující zážitek z poslechu.

Umožňují také přizpůsobit svůj zvukový profil prostřednictvím technologie Beosonic v aplikaci B&O a změnit úrovně potlačení externího hluku a šumu tak, aby odpovídaly vašim potřebám. Vyvážený výkon basů a výšek v kombinaci s jasným středním pásmem znamená dokonalý poslech hudby. Beoplay HX nabízí připojení přes Bluetooth 5.1. Díky funkcím jako Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair a Made for iPhone (MFi) je proces nastavení u všech typů zařízení snadný. Vícebodové připojení umožňuje připojení se dvěma zařízeními současně, zdokonalené uživatelské ovládací prvky navíc nabízejí snadné a intuitivní ovládání. Tato luxusní unisexová sluchátka jsou k dispozici ve třech barevných variantách s ochranným cestovním pouzdrem a příslušenstvím za 12 990 Kč.

Bang & Olufsen Beosound Level

Bang & Olufsen Beosound Level je nový přenosný, luxusní bezdrátový reproduktor s impozantním zvukem a bezkonkurenčním řemeslným zpracováním. Štíhlý design umožňuje reproduktor položit na stůl i pověsit ho na stěnu. Reproduktor je osazen pěticí měničů – dva 0,8 palcové tweetery a dva basové 4 palcové měniče doplňuje jeden širokopásmový 2 palcový měnič. Díky čtyřem digitálním zesilovačům dosahuje reproduktor celkový výkon 105 W, což je vhodné pro ozvučení místnosti o velikosti 10 – 50m2. Nabízí frekvenční rozsah 39 Hz až 23 000 Hz a maximální hlasitost 96 dB. Vyladění zvuku zajišťuje automatická kompenzace zvuku dle místnosti a adaptivní basy, ale nechybí samozřejmě ani možnost plné úpravy zvuku přes aplikaci B&O.

Šíření zvuku vychází automaticky z umístění a polohy reproduktoru od 180 do 360 stupňů. Na jedno nabití vydrží Beosound Level hrát 16 hodin. Baterie i streamovací modul jsou výměnné, takže je možné v budoucnu jednoduše upgradovat. Reproduktor je vybaven širokým konektivním spektrem, což mu umožňuje začlenění do multiroom systému. Podporuje i Google Assistant. Beosound Level vyniká čistým designem. Kryty reproduktorů jsou dostupné v přírodní dubové dýze nebo bezešvé pletené textilii. V prvním případě je hliníkový rám ve zlatém odstínu, v druhém z přírodního hliníku. Do rámu je pak zasazené ovládání reproduktoru. Díky odolnost proti prachu a stříkající vodě, může být reproduktor i skvělým společníkem na zahradě u bazénu nebo terase. Cena je od 31 990 Kč.

Beoplay Portal

Bezdrátová sluchátka Beoplay Portal od značky Bang & Olufsen jsou stvořená pro dokonalý zážitek z hraní her a zároveň navržená pro běžný život – poslech hudby i komunikaci skrze počítač či telefon. Skupina mikrofonů zesiluje při komunikaci váš hlas a zároveň filtruje šum v pozadí, což umožňuje úplnou svobodu pohybu a vysoce kvalitní audio vstup. Ocení je zejména milovníci počítačových her, protože Beoplay Portal přináší všechny zvukové detaily a nuance.

Kromě profesionálního ladění B&O mají navíc technologii Dolby Atmos, díky které umožňují bezkonkurenční prostorový zvuk. A budete tak vědět jestli se zvuk odehrává nad, pod nebo vedle vás. Jsou vhodné pro Xbox a Windows 10. Vestavěné bezztrátové bezdrátové připojení 2,4 GHz poskytuje pevné připojení, které umožňuje úplné ponoření do hry s přesným a silným zvukem Bang & Olufsen. Intuitivní dotykové ovládání nastavení hlasitosti, ANC i přístup k funkci Own Voice Technology. Sluchátka jsou k dispozici za 12 990 Kč ve třech barevných variantách.

Devialet Gemini

DEVIALET Gemini přináší do nabídky VOIX sluchátka True Wireless, která jsou navržena tak, aby při zachování kompaktních rozměrů poskytla naprosto dokonalý a bohatý zvuk v celém hudebním spektru. Představují výsledek 15let výzkumu a vývoje inženýrů v oblasti akustiky a přenosného designu. Luxusní, moderní a minimalistická sluchátka do kapsy jsou vybavena technologicky vyspělou aplikací pro chytrá zařízení DEVIALET Gemini, která umožňuje vyladit výsledný zvuk podle vašich představ s aktivním potlačením hluku ve třech úrovních (nízké, vysoké a v rovině).

Struktura hybridního duálního mikrofonu se spojuje se specifickými digitálními filtry pomocí patentované technologie Internal Delay Compensation a zlepšuje tak úroveň redukce šumu i efektivní šířku pásma. DEVIALET Gemini vděčí za svou vynikající kvalitu zvuku patentovanému algoritmu Ear Active Matching, který okamžitě zachycuje specifický zvukovod posluchače a automaticky přizpůsobuje signál uchu až 10 000krát za sekundu, což zajišťuje plně pohlcující a intimní zážitek z poslechu. Bluetooth v5.0 se postará o bleskurychlou konektivitu a bezdrátový dosah až na vzdálenost 10m od chytrého zařízení. Sluchátka vynikají i dlouhou výdrží baterie, a to až 30 hod. Cena je 7690 Kč.

