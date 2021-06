6 filmových novinek na HBO GO, které můžete zhlédnout tento víkend (25. 6. 2021 – 27. 6. 2021)

Spolu s blížícím se víkendem vám opět přinášíme šestici tipů na zajímavé filmy v rámci programové nabídky streamovací služby HBO GO. Tentokrát si můžete pustit snímek Hud s Robertem Redfordem nebo ze zchladit u dobrodružného Everestu, na řadu přijdou ale také novinky, jako je třeba nejnovější dokumentární počin režiséra Víta Klusáka 13 minut.

Hud Bannon je mladý texaský farmář, který žije se svým otcem Homerem , ošetřovatelem dobytka, a synovcem Lonem. Hud je nemorální, bezcitný muž. Jeho otec, který dává Hudovi za vinu smrt svého druhého syna, se snaží Lonovi vštípit základy slušnosti a odpovědnosti za druhé, Lon je však oddaný Hudovi a svému dědovi není ochotný naslouchat. Když jedna z Bannonových starších krav onemocní kulhavkou a slintavkou, Hud chce mermomocí prodat celé stádo dřív, než to zjistí vládní inspektoři. Ale Homer místo toho nařídí stádo porazit, čímž mezi sebe a Huda vrazí ještě větší klín. Nakonec Hud překročí všechny meze, když se pokusí znásilnit Almu, jadrnou, ale dobrosrdečnou hospodyni. Působivý snímek si v roce 1964 odnesl tři Oscary.

Připravili ho o práci i sebeúctu. Zbyl mu jen dům, který drží jeho rodinu pohromadě. Dnes si ale přijdou i pro něj. Protože už nemá co ztratit, rozhodne se jim postavit a bránit dům ze všech sil. Western, odehrávající se v nárazníkové zóně OSN, která rozděluje město Nikósie, vypráví příběh neutuchajícího boje jedné rodiny o drahocenný domov.

Film Everest rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, při které majestátní masív poslal svým vyzyvatelům mrazivé varování. Píše se polovina devadesátých let minulého století a Himaláje se stávají oblíbenou turistickou destinací. Na osmitisícovky už nešplhají jen zkušení horolezci, ale táhnou se tam celá procesí dobrodruhů z celého světa. Horští vůdci Rob Hall a Scott Fischer přesto nic nepodceňují a do své expedice na nejvyšší bod naší Země berou jen lidi, kteří mají něco za sebou. Všichni jsou skvěle připravení a vybavení, splnění snů jejich klientů by nic nemělo stát v cestě. Stačí však drobná odchylka od plánu, náhlá změna počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám horu zdolat?“ vystřídá otázka mnohem zásadnější. „Dokážeme přežít?“

Rodinný, ekologicky laděný animovaný snímek Lorax je adaptací knihy autora Dr. Seusse. Dvanáctiletý chlapec Ted žije ve městě Všechnoves, kde je vše umělé, a to včetně rostlin. Je bláznivě zamilovaný do krásné dívky Audrey, toužící jednoho dne spatřit opravdový strom. Ted chce na Audrey zapůsobit a splnit jí její velké přání. Proto se neohroženě vydává na cestu za hranice města, kde mladý dobrodruh odhaluje neobyčejný příběh Loraxe, nerudného, ale okouzlujícího tvora, mýtického ochránce stromů. Lorax je nabitý úžasnou zábavou pro každého!

Dokumentární film Víta Klusáka pojímá fenomén nepřiměřené rychlosti přes příběhy pěti viníků závažných nehod. Rychlost stojí za 40 % úmrtí na silnicích, přesto většina českých řidičů přiznává, že běžně dohánějí čas právě za volantem. 86 % z nás pravidelně jezdí nepřiměřenou rychlostí. To je drtivá většina řidičské populace. Proč? Protože jsme otroky času. Spěcháme. Doba a společnost nás nutí do zrychlování, efektivity a neustálého časového presu. Díky tomu nám neustále chybí nějaké minuty a hodiny, které bohužel často doháníme na tom nejhorším možném místě. Na místě, kde se takové chování rovná vážnému hazardu se životem. Za volantem.

Hrdinou akční komedie režisérské dvojice Corey Yuen & Louis Leterrier je někdejší armádní specialista Frank Martin (hraje ho bývalý reprezentant Velké Británie ve skocích do vody Jason Statham), který žije zdánlivě poklidně na pobřeží Středozemního moře. Ve skutečnosti však má sice riskantní ale výnosnou práci – doručuje zásilky „všeho druhu“. Dodržuje přitom tři pravidla: nemění dohodu, nechce znát žádná jména a zásilku nikdy neotevírá. Jenže zásady jsou přece od toho, aby se porušovaly, a tak to jednoho dne udělá i Frank. A aby to stálo za to, poruší hned všechny tři najednou a vzápětí se řítí do maléru. Proti své vůli se totiž zaplete do pašování lidí z Asie a chce uprchlíkům uvězněným v kontejneru zachránit život.