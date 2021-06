5 zajímavých aplikací z App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (21. 6. 2021 – 27. 6. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Ve hře Boom Karts – Multiplayer Racing získáte možnost závodit v cool závodních vozítkách, a online se utkat buďto s vašimi přáteli, nebo s náhodnými protihráči z celého světa. Usedněte za volant, pořádně se rozjeďte a vyzkoušejte si nespočet různých zábavných tratí s různou náročností, osvojte si nové triky, a zkuste zabojovat o první příčku v žebříčku všech závodníků.

Adventure to Fate Future Arena je zábavná JRPG hra v sympatickém retro stylu. Tato hra vám nabídne nespočet možností, co se týče vytvoření a úprav vaší postavy, stovky různých položek pro vyrábění, sbírání, nákup a prodej, více než dvě stovky nepřátelských příšer, se kterými se budete muset utkat, a spoustu dalšího skvělého herního materiálu. Pusťte se do strhujícího bojového dobrodružství v aréně.

Nová hra s názvem Modern Warships jistě potěší všechny milovníky bitevních lodí a příslušných her pro iOS. Hra se může pochlubit propracovanou a realistickou grafikou, nabídne vám příležitosti zúčastnit se spousty napínavých námořních bitev, a dá vám také příležitost neustále postupně zlepšovat vaše schopnosti a dovednosti, změřit své síly s řadou hráčů z celého světa a mnoho dalšího.

Secret Neighbor je velice zábavná a potenciálně návyková hra s prvky hororu a thrilleru. Vaše skupina má v této hře jeden jediný úkol, a to proklouznout co nejméně nápadně kolem domu, sbírat veškeré potřebné klíče a odemknout tajuplné dveře, které vedou do sklepa. Kromě úkolu máte ale ve hře Secret Neighbor také jeden – dost podstatný – problém. Tím problémem je soused, který skrývá děsivé tajemství. Ve hře se můžete stát nejen členem průzkumné skupiny, ale také sousedem.