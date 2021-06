Jak Banksy prostřednictvím Steva Jobse upozornil na uprchlickou krizi

Možná jste i vy kdysi někde zahlédli nástěnnou malbu, na které se plíží Steve Jobs s pytlem přes rameno. Zmíněné dílo má na svědomí známý umělec Banksy, a originál malby se nachází na jedné ze zdi uprchlického tábora ve francouzském Calais. Nese název „The Jungle“, a umělec Banksy chtěl prostřednictvím této nasprejované malby upozornit na negativní postoj vůči tisícům uprchlíků, kteří v Calais žijí.

Banksy své dílo s názvem The Jungle oficiálně odhalil zhruba před pěti lety. Zakladatel Applu je na něm zobrazený ve svých ikonických modrých džínách a černém roláku, přes rameno nese obrovský pytel, a v ruce svírá jeden z Maců. Jobse si Banksy nevybral náhodou. Na jeho příkladu chtěl poukázat na to, že Jobs byl synem syrského uprchlíka, který přišel do Spojených států po skončení druhé světové války. Banksy nemá příliš ve zvyku vydávat oficiální prohlášení ke svým dílům, v tomto případě ale udělal výjimku. „Často máme tendence se domnívat, že migrace vede k vyčerpání zdrojů dané země. Steve Jobs byl ale synem syrského migranta. Apple je jedna z nejvýdělečnějších společností na světě, a ročně zaplatí na daních více než sedm miliard dolarů – a existuje jen díky přijetí mladého muže z Homsu,“ uvedl Banksy v souvislosti se svým dílem.

Banksyho graffiti je součástí série, které tento umělec vytvořil právě na základě inspirace uprchlické krize – ta byla v roce 2015 jedním z velkých světových témat. Banksy v průběhu své cesty do Calais pokryl hned několik tamních zdí tematickými malbami. V létě roku 2015 Banksy také postavil dočasný „park hrůzy“, jehož součástí byla také instalace lodí plných lidských těl. Banksyho „park hrůzy“ zavřel své pomyslné brány v září roku 2015. Banksy po uzavření svého Dismalandu začal rozprodávat veškeré jeho vybavení a stavební materiál, přičemž výtěžek z tohoto prodeje věnoval na účely vybudování nouzového ubytování pro sedm tisíc migrantů, pocházejících převážně ze Sýrie a Afghánistánu.