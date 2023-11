Legendární Touch ID se na iPhony nevrátí ani příští rok

Přestože se Apple s Touch ID u vyšších řad iPhonů začal loučit již v roce 2017, přičemž od roku 2018 pak tuto technologii nabízí jen iPhony SE, mnozí jablíčkáři se s tímto odchodem stále nesmířili. Výřez v displeji a následný Dynamic Island, ve kterém se skrývají senzory a Face ID, je totiž dle nich rušivý a raději by proto viděli, kdyby se na iPhony vrátilo právě Touch ID, ideálně pak integrované do displeje. To se sice mělo podle některých zdrojů v příštím roce skutečně stát, nyní se však na ověřených účtech na Weibu objevily informace, že Apple pro příští rok s návratem Touch ID nepočítá.

Podle leakerů z Weiba měli výrobci odstavit výrobní linky čipů, které byly potřeba právě pro Touch ID, z čehož mnozí usuzují, že je tato technologie minimálně pro několik nadcházejících let odpískána. Apple na ní sice minimálně podle řady patentů skutečně pracoval, nicméně je možné, že své plány na nasazení dvou možností autentizace nakonec přehodnotil, popřípadě že zatím zkrátka není spokojený s výsledky, kterých při vývoji dosáhl. Tak či onak, nejbližší budoucnost kritiky výřezů a Dynamic Islandů evidentně nepotěší, byť snad již v příštím roce by se měl tento prvek opět výrazně zmenšit. Čím dál tím hlasitěji se totiž hovoří o tom, že se řada Pro dočká v příštím roce výměny Dynamic Islandu za „průstřel“, jelikož Apple již dokáže skrýt skener pro Face ID pod displej. Otvor v displeji proto bude třeba už jen pro přední fotoaparát.