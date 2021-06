Česko se dnes probudilo do skutečně těžkého dne. Stojí totiž před obrovskou výzvou a to sice co nejrychleji vyřešit obrovské škody, které napáchalo včera večer na Hodonínsku v řadě obcí tornádo. To si zatím kromě materiálních škod bohužel vyžádalo i čtyři lidské životy a desítky zraněných. A jelikož přeživší neustále vyvěšují svá videa na internet, máme tu nálož dalších katastrofických záběrů.