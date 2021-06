Testování pokračuje: Apple vypustil 2. vývojářské bety iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 a watchOS 8

Pokud jste se v uplynulých týdnech rozhodli zapojit do vývojářského beta testování nových generací jablečných systémů, máme pro vás dobrou zprávu. Apple se totiž dnes v noci konečně rozhodl uvolnit druhé bety většiny z nich, díky čemuž se tak nepatrně přiblížil vydání finální verze a testerům dal do rukou na vyzkoušení další řadu novinek, na které si vzhledem k čerstvosti vydání posvítíme za pár hodin.

Nové bety iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 a watchOS 8 jsou dostupné jen na zařízeních, na kterých je nainstalovaný příslušný vývojářský profil. Máte-li jej ve svém iPhonu, iPadu, Apple TV či Apple Watch i vy, měli byste již v nastavení zařízení možnost stáhnout aktualizaci vidět. Pokud vás pak zajímá, kdy Apple spustí i beta testování pro veřejnost, mělo by se tak stát v průběhu července – tvrdil to alespoň on sám v průběhu úvodní Keynote WWDC.