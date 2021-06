Šéf Windows: Chtěli bychom na naší platformě funkční iMessage

Společnost Microsoft včera oficiálně představila novou verzi Windows 11. V souvislosti s tím se na webu objevilo obrovské množství doprovodných článků, které rozebírají ty či ony nové funkce, nový vzhled apod. Kromě viditelné inspirace u macOS je zajímavé zejména prohlášení CEO společnost Windos Satya Nadelly, který se v jednom z rozhovorů zmínil, že by na platformě Windows rád viděl fungující iMessage.

Jedním z hlavních klíčových prvků nového Windows 11 je jeho otevřenost vůči aplikacím a službám třetích stran. Cílem tohoto snažení je vytvořit platformu, ke které bude mít přístup co nejširší množství uživatelů. I proto budou ve Windows 11 aplikace z operačního systému Android, které budou distribuovány skrze App Store společnost Amazon. Co se naopak nekoná je větší integrace s produkty od společnosti Apple, což je něco, co by v budoucnu Satya Nadella rád změnil.

Dle jeho slov je celý Windows tým naprosto otevřený k tomu, aby se Apple na platformě Windows více realizoval a přenesl na ní některé své populární služby, které jsou doposud dostupné exkluzivně prostřednictvím vlastního ekosystému produktů. Jmenovitě šlo o iMessage nebo FaceTime. Druhá jmenovaná služba se platformového rozšíření dočká s novými verzemi softwarů, jež budou zveřejněny na podzim, v případě iMessage si však Apple exkluzivitu hlídá a neexistuje jediný důvod si myslet, že tomu bude v budoucnu jinak.

Zajímavostí je, že dle interní mailové komunikace, která se objevila před soudem v rámci současného sporu Applu s Epice, někteří výše postavení manažeři Apple historicky tlačili na rozšíření iMessage i na platformu Android. Jak však víme, k ničemu podobnému nikdy nedošlo. Dle mnohých by to totiž způsobilo potenciální odliv zákazníků od produktů Applu, což si pochopitelně nemohou dovolit. Kvůli tomu se také nedá příliš očekávat, že by Apple své služby jakkoliv více rozšiřoval i na ostatní platformy. Maximálně se tak stane ve velmi omezené (a funkčně značně nešťastně [pro uživatele ne-Apple produktů] řešené) míře jako tomu je u FaceTime.