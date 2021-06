Proč na iPhone nelze instalovat aplikace mimo App Store, zatímco na Macy lze

Společnost Apple ve čtvrtek zveřejnila svou zprávu, ve které popisuje možné závažné negativní dopady, které by na iPhony a iPad mohlo mít umožnění instalací aplikací z jiných zdrojů, než je oficiální App Store. Po této možnosti sice volá jak část uživatelů, tak i tvůrců aplikací, podle zmíněného dokumentu by ale tato možnost mohla velmi závažně ohrozit soukromí a bezpečí uživatelů.

Erik Neuenschwander, který má ve společnosti Apple na starost záležitosti týkající se uživatelského soukromí, uvedl, že pokud by firma umožnila uživatelům stahování aplikací mimo App Store, mohlo by to u některých lidí vyústit v takřka fatální omyly, pokud by nezvolili ten správný zdroj. Erik Neuenschwander, který mimo jiné vystoupil například také na loňské konferenci WWDC, dále uvedl, že iOS není platformou pro uživatele, kteří by chtěli stahovat aplikace z neoficiálních zdrojů, a dodal, že ti, kteří by chtěli využít i jiné nástroje než App Store, by se raději měli poohlédnout po jiné platformě. „iOS je platformou, u které se uživatelé mohou spolehnout na to, že nebudou podvedeni,“ uvedl Neuenschwander.

Aplikace, které se dostanou do App Storu, musí nejprve projít poměrně přísným procesem schvalování – tento proces by samozřejmě v případě aplikací, stažených z webu, odpadl. S tímto způsobem stahování aplikací je ale také pevně spjaté riziko malwaru, virů a dalších možných komplikací. Neuenschwander ve svém prohlášení dále upozornil na to, že App Store zajišťuje bezpečnost a spolehlivost aplikací po technické stránce i po jiných stránkách. Povolení stahování aplikací z jiných zdrojů by podle něj mohlo vést také k tomu, že by se případní podvodníci mohli pokusit oklamat uživatele a vzbudit v nich mylný dojem, že stahují aplikaci z oficiálního zdroje.

Jablíčkáři mají v současné době možnost stahování aplikací mimo App Store pouze na Macu, v tomto případě ale Neuenschwander upozorňuje na to, že iPhone je na rozdíl od Macu takřka nezbytným předmětem každodenní potřeby, obsahuje často velmi citlivé informace, a uživatelé jsou tak ohroženi v mnohem větší míře. Případní útočníci by podle Neuenschwander mohli na iPhonu zneužít například údaje o poloze, mikrofon a další prvky.Další rozdíl mezi Macem a iPhonem podle Neuenschwandera spočívá v tom, že uživatelé mají tendence na počítači instalovat a používat o poznání méně aplikací než na iPhonu.