Bývalý zaměstnanec Applu se tvrdě obul do App Storu

Vývojář Kosta Keleftheriou, který stojí například za aplikaci FlickType, dlouhodobě upozorňuje na znepokojivě velkou míru výskytu podvodných aplikací v App Storu. Minulý týden například poukázal na „dětskou“ aplikaci, která byla ve skutečnosti virtuálním kasinem. V minulosti také upozornil například na nezdařilé podvodné kopie jeho aplikace FlickType nebo třeba na aplikaci s názvem XGate VPN, která ve skutečnosti neplnila žádnou ze slibovaných funkcí, ale zato připravovala uživatele o jejich peníze.

V souvislosti s touto problematikou se o App Storu vyjadřuje čím dál více odborníků, a minulý pátek se dokonce ozval také bývalý senior ředitel Applu pro celosvětový produktový marketing Michael Gartenberg. Ten ve svém příspěvku na sociální síti Twitter uvedl, že ekosystém Applu, který je tak často vychvalován, se začíná hroutit v základech. Gartenberg, který v minulosti také pracoval například jako analytik ve společnosti Gartner, uvedl dále, že doufá, že se „Apple dá brzy dohromady“. S problémy se nicméně nepotýká jen App Store – Google Play Store také vykazuje poměrně častý výskyt malwaru a podvodných aplikací. Firmy Apple i Google nicméně shodně tvrdí, že dělají vše pro to, aby jejich online obchody s aplikacemi byly bezpečným a důvěryhodným místem. Nadměrný výskyt podvodných aplikací nebo falešných recenzí není jediným neduhem, kvůli kterému musí jablečný App Store čelit kritice. Vývojáři kritizují App Store kvůli vysokým cenám, neférovému přístupu k řadě tvůrců aplikací a příliš vysokým provizím, které si účtuje. Co se provizí týče, rozhodl se je Apple v loňském roce snížit alespoň pro některé vývojáře. Společnosti Apple je také někdy vyčítáno, že její App Store je jediným místem, kde si uživatelé mohou legálně stahovat aplikace do svých iPhonů a iPadů.

I believe @keleftheriou has brought an important issue about the App Store to a mainstream audience. I hope Apple gets its act together soon. The ecosystem that is often praised is breaking at the seams IMHO

— Michael Gartenberg (@Gartenberg) April 16, 2021