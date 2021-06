Apple stále nezvládá zatočit s otravnými „viry“ v Kalendáři na iPhonech

Majitelů iPhonů a iPadů si v minulosti stěžovali na to, že jsou obtěžování nepříjemným spamem kalendáře, ve kterém se jim objevují nové a nové pozvánky, které jim kalendář zanáší nesmyslnými událostmi. Tuto formu spamu měl Apple v uplynulých měsících vyřešit za pomocí několika změn ve fungování pozvánek v kalendáři, jak se však nyní ukazuje, otravné pozvánky a události jsou opět na scéně.

Od původního problému, který se objevil v roce 2016 a který postihl obrovské množství iCloud účtů, uplynulo již mnoho času. Poté, co Apple celý problém s pozvánkami a událostmi „aktivně řešil“ a chvíli to vypadalo, že bude nevyžádaným pozvánkám konec, je zase vše jinak. Útočníci to totiž mají stále velice jednoduché. Stačí jim pouze znalost e-mailového účtu spojeného s iCloudem, a pozvánky mohou posílat jako na běžícím páse. Když je uživatel odmítne, útočníci dostanou zpětnou vazbu o tom, že je ona e-mailová schránka aktivní a mohou na ní posílat další nevyžádané pozvánky.

Přístupovým bodem však nemusí být pouze znalost e-mailové adresy. V poslední době se začaly objevovat i metody podvodných notifikací či vyskakovacích oken na některých webových stránkách, jejichž nesprávné odkliknutí může způsobit mnoho potenciálních problémů. Apple se k celé situaci zatím přímo nevyjádřil, na svou YouTube kanál s videi zaměřující se na uživatelskou podporu však umístil video, které popisuje, jak se s nechtěnými pozvánkami v kalendáři vypořádat. Toto video má v době psaní článku přes 100 tisíc shlédnutí, tudíž tato problematika nejspíš nějaké ty uživatele zajímá. Jak se zdá, Applu se tak zcela elijminovat tyto nepříjemnosti nepodařilo.