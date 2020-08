V posledních dnech se na internetu začal opět objevovat malware, který se dokáže nabourat do Kalendáře vašeho iPhonu či iPadu. Nejde ani tak o to, že by tento škodlivý kód mohl číst vaše události a další informace – namísto toho vám pravidelně, klidně několikrát denně, zobrazí nějaké upozornění. Tato upozornění vás poté nutí k tomu, abyste provedli nějakou akci. Pokud ji provedete, tak až teprve potom dáte hackerům možnost pro získání nějakých vašich osobních dat. Nejčastěji se můžete tímto typem malwaru nakazit na různých warez fórech, pornografických stránkách či na podvodných stránkách, které vám například nabízí iPhone zdarma, anebo vás informují o tom, že je váš Mac či MacBook zavirovaný – v obou případech se samozřejmě jedná o lež. Naštěstí pro uživatele je odstranění tohoto malwaru z kalendáře velmi jednoduché. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Takto vypadá škodlivý kalendář v iOS:

Jak z Kalendáře v iOS odstranit viry

Jak už jsem zmínil výše, tak malware v Kalendáři tak úplně malwarem není – jedná se spíše o jediný krok, který vás od malwaru dělí. Konkrétně se jedná o speciálně vytvořený odebíraný kalendář, k jehož odběru jste se nevědomky přihlásili někde na webu poté, co se vám zobrazí notifikace k odebírání. Odebírání kalendáře lze jednoduše zrušit v rámci nastavení – stačí postupovat následovně:

Prvně se na vašem iPhonu (či iPadu) přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Zde poté sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na sekci Hesla a účty (v iOS a iPadOS 14 sekci Pošta), na kterou klepněte.

Jakmile se v této sekci ocitnete, tak rozklikněte kolonku s názvem Odebírané kalendáře.

Poté klepněte na název škodlivého kalendáře (název je často podezřelý, takže jej jednoduše rozeznáte).

Po rozkliknutí už jen stačí klepnout na Smazat účet.

Akci nakonec potvrďte stisknutím Smazat účet ve spodní části obrazovky.

Jakmile tímto způsobem odebíraný kalendář odstraníte, tak už se pravidelná upozornění přestanou zobrazovat. Úplně nejčastěji se tento škodlivý kalendář nazývá Click Subscribe – tento název vás má přinutit k tomu, abyste klepnuli právě na tlačítko Subscribe (Odebírat), čímž se kalednář přidá do odebíraných. Dobrou zprávou je, že škodlivý odebíraný kalendář nemůže žádným způsobem napadnout systém. Každá aplikace totiž v iOS běží v sandboxu. To znamená, že si aplikace po spuštění „hraje pouze na svém písečku“ a nemá přístup k ostatním aplikacím. I tak je ale neustále zobrazování upozornění velmi otravné.