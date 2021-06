5 věcí, ve kterých se Windows 11 podobá macOS

Pokud sledujete dění v technologickém světě, tak vám zajisté před několika dny neunikly zprávy o únicích nového Windows 11. Právě díky těmto únikům jsme se mohli dozvědět, jak měl nástupce Windows 10 vypadat. Už v té době jsme si mohli všimnout jistých podobností s macOS – v některých případech větších, v jiných zase menších. To, že se Microsoft mohl u některých novinek inspirovat u macOS, mu rozhodně nemáme za zlé, ba naopak. Pokud se nejedná vyloženě o kopírování, tak samozřejmě nemůžeme říci ani jediné slovo. Abyste byli v obraze, tak jsme pro vás připravili články, ve kterých se společně podíváme na celkově 10 věcí, ve kterých se Windows 11 podobá macOS. Prvních 5 věcí najdete tady, dalších 5 pak na našem sesterském magazínu, viz odkaz níže.

Zaoblená okna

Představení Windows 11 jsme se dočkali po dlouhých 6 letech, během kterých Microsoft pilně pracoval na nástupci současného Windows 10. Pokud patříte mezi jedince, kteří Windows 10 využívají, tak si jistě jste vědomi oken s ostrými hranami. Tyto ostré hrany se v systému vyskytují na různých místech. Vůbec poprvé se ostré hrany (v moderní době) objevily u Windows 8. U Windows 11 se však Microsoft vrací k zaobleným hranám, které byly naposledy součástí Windows 7. To znamená, že ostré hrany vydržely Microsoftu jen ve dvou verzích jeho operačního systému. Nutno navíc podotknout, že se zaoblenými hranami přišel nedávno také Apple, konkrétně před rokem, a to s představením macOS 11 Big Sur.

Spodní řádek nabídek

Až doposud se veškeré ikony aplikací a hlavně tlačítko Start nacházelo ve Windows na levé straně. To se ale v Windows 11 mění a veškeré ikony, tedy kromě těch stavových, které se nachází i nadále napravo, jsou nově umístěné veprostřed. Právě zde lze vidět relativně velkou podobnost s macOS, jelikož tento operační systém od Applu má veškeré ikony umístěné v Docku, který se nachází veprostřed snad odjakživa. Některým uživatelům se tato změna líbí, jiným zase nikoliv. Jestliže však patříte mezi tuto druhou skupinu, která chce mít veškeré ikony i nadále nalevo, tak máme dobrou zprávu – ve Windows 11 se nachází možnost, pomocí které lze ikony opětovně přesunout doleva. Pod ikonou aplikace ve spodní liště ve Windows 11 se také nachází malá tečka, která značí, že je aplikace zapnutá – stejně jako v macOS.

Zdroj: Windows

Rozvržení oken

Pokud chcete v rámci macOS pracovat ve dvou oknech, tak k tomu můžete využít funkci s názvem Split View. Pro zapnutí této funkce stačí podržet levé tlačítko myši s kurzorem na zelené tečce, která se nachází v levém horním rohu každého okna, a která primárně slouží ke zvětšení okna na celou obrazovku. Pak už jen stačí, abyste okno umístili doleva či doprava, a poté si vybrali okno druhé. Windows 11 nově přichází s podobnou funkcí, ale o dost lépe propracovanou. Nazývá se Snap Layouts a kromě dvou oken si můžete vytvořit rozvržení klidně se třemi či třeba čtyřmi okny. Něco takového by se zajisté měl naučit také macOS. Split View je sice skvělý, upřímně však na Snap Layouts po stránce funkčnosti rozhodně nemá.

Aktualizace zdarma

Je to již několik let nazpátek od doby, kdy Apple zavedl bezplatné aktualizace operačního systému macOS. Aktualizace operačního systému pro jablečné počítače vychází každý rok a každý tento rok tedy mají uživatelé Maců celou aktualizaci k dispozici zcela zdarma – stačí stáhnout a nainstalovat, tedy pokud vlastníte podporované zařízení. Co se však týče Windows, tak u něj jste si nové verze museli zaplatit. Microsoft sice přišel s určitou formou bezplatné aktualizace už s Windows 10, každopádně nyní s příchodem Windows 11 už můžete mít stoprocentní jistotu, že pro vás bude k dispozici naprosto zdarma, tedy pokud aktuálně máte nainstalovaný a zaplacený Windows 10. Bezplatné aktualizace nejspíše Microsoftu již vydrží.

Podpora pouze 64-bit (tak trochu jinak)

V tomto případě se nejedná o nějakou funkci, ale spíše pokrok, kterému se nevyhne žádný operační systém. Jak jistě víte, tak na Macu nelze od macOS 10.15 Catalina spouštět 32-bitové aplikace. Pokud se takovou aplikaci pokusíte zapnout, tak se vám to jednoduše nepovede – i kvůli tomu zůstávají někteří uživatelé na macOS 10.14 Mojave, tedy na posledním systému, ve kterém je možné 32-bitové aplikace spustit. V rámci Windows 11 bude 32-bitové aplikace možné spustit i nadále, každopádně bude nutné, abyste tento nový systém instalovali na „moderní“ 64-bitový procesor. Dobrou zprávou ale je, že 64-bitových procesorů je aktuálně většina. Nejedná se tedy o úplně tu samou záležitost jako v macOS, i přesto si zde ale „hrajeme s bity“. Co se týče dalších minimálních specifikací pro ideální běh Windows 11, tak je nutné, abyste měli 64-bit procesor s alespoň 2 jádry a taktovací frekvencí 1 GHz, 4 GB RAM, 64 GB místa v úložišti, grafickou kartu s podporou DirectX 12 a alespoň 9″ displej s rozlišením 1366 x 768 pixelů.

