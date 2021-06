Apple přišel na způsob, jak prodloužit výdrž baterie chystaných Apple Watch Series 7

Zatímco loňské Apple Watch Series 6 a předloňské Series 5 přespříliš zajímavé modely nebyly, Series 7 chystané na letošní rok se zatím zdají být z dosavadních úniků informací zajímavé víc než dost. To proto, že se u nich chystá kalifornský gigant změnit jak design, tak dle všeho i vnitřní uspořádání komponentů, které by mu měly umožnit řadu zajímavých vylepšení. Tvrdí to alepsoň zdroje portálu DigiTimes.

Fotogalerie Apple Watch Series 7 7 Apple Watch Series 7 5 Apple Watch Series 7 6 Apple Watch Series 7 4 +5 Fotek Apple Watch Series 7 3 Apple Watch Series 7 2 Apple Watch Series 7 1 Apple Watch Series 7 Vstoupit do galerie

Podle zdrojů DigiTimes má mít Apple u jeho Apple Watch Series 7 v plánu kromě nasazení těla s ostrými hranami po vzoru novějších iPhonů, iPadů či iMaců i použití nového typu procesoru řady S. Ten by měl být výrazně menší a snad i oboustranný, díky čemuž by mělo v hodinkách vzniknout více místa pro jiné komponenty v čele s baterií, což by jinými slovy mohlo znamenat například prodloužení jejich výdrže. V úvahu ale samozřejmě připadá i nasazení celé řady jiných prvků, které by hodinky mohly posunout na novou úroveň. Jednat se může třeba o kvalitnější senzory pro monitoring zdraví, citlivější akcelerometry a gyroskopy a tak podobně.

Apple Watch Series 7 by si měly svou premiéru odbýt letos na podzim, pravděpodobně pak hned z jeho kraje po boku iPhonů 13. Pokud vás pak zajímá, jak to bude s nástupcem loni představených Apple Watch SE, na toho si podle dostupných informací dočkáme do příštího roku s tím, že se má i tentokrát jednat “jen” o recyklát oživený novějším hardwarem.