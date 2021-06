Z nadnárodního korporátu do úspěšné ryze české firmy

Aktuálně zažíváme největší přesun do online světa v historii. Investice do dobrého zabezpečení služeb jsou proto čím dál důležitější pro všechny firmy, které mají alespoň část svého podnikání napojenou na internet. Tím nejcennějším se pro hodně společností stávají data a také transakce. S obojím má velké zkušenosti česká společnost Monet+, která funguje od roku 1996. Specializuje se na bezpečnou identitu a elektronické platby. Sídlí ve Zlíně, kde má více než dvě stě vývojářů a špičkových odborníků. Mimo mnoha dalších projektů se podíleli například na bezpečném online bankovnictví největších českých bank nebo na mobilních platbách za jízdné v MHD v několika českých městech. Nově je ve vedení Monet+ Eliška Jirovská, která se stala ředitelkou divize elektronických plateb. Proč po mnoha letech v globálních firmách VMware, Oracle a IBM nastoupila do středně velké české společnosti? A proč budou elektronické platby a zabezpečení identity stále důležitější? Na to odpovídá ve svém prvním rozhovoru v rámci působení v Monet+.

Proč jste se rozhodla pro Monet+?

Celý svůj dosavadní profesní život jsem pracovala ve velkých korporacích. Prošla jsem mnoha pozicemi od produktového manažera, obchodníka, teamleadera, manažera až po ředitelku pobočky nadnárodní korporace pro několik zemí. Další logický postup by byl šplhat v korporátním žebříčku výše na stále větší regiony, chtěla jsem ale vystoupit z tohoto zavedeného postupu a pracovat jinak. Proto mi přišla zajímavá volba relativně menšího prostředí s jednodušší strukturou vedení, kde vidím potenciál zúročit své zkušenosti, znalosti a kontakty. Mohu díky tomu pomoci ryze české firmě v jejím růstu. A láká mě, že budu blíž zákazníkovi po celý životní cyklus produktu, od prodeje přes implementaci i podporu. Budu se také podílet na vedení a tvorbě strategie a budu i rychleji vidět důsledky svých rozhodnutí a celkově na vše reagovat pružněji.

Jak jste na Monet+ narazila?

Oslovil mě pan Hruška ze společnosti Pedersen&Partners. Po oznámení úmyslu odejít z předešlé pozice, jak to bývá, se na mě sesypali „lovci hlav“ s různými atraktivními nabídkami. Nicméně chtěla jsem si nějakou dobu odpočinout, než učiním další krok, promyslet důkladně všechny nabídky a zvolit tu správnou. Monet+ mi celkově sedl nejvíc, hlavně díky lidem. Vždy mě inspirovaly české společnosti, které dlouhodobě uspěly nejen na českém trhu, ale i v zahraničí. Monet+ tak vnímám.

I oni zvažovali několik jiných dobrých kandidátů. Díky čemu myslíte, že jste se dohodli?

Potkali jsme se několikrát a líbilo se mi, že se nerozhodli jen na základě prezentací a pohovorů, ale měla jsem možnost firmu ve Zlíně dobře poznat a u toho poznali i oni mě. V rámci výběrového řízení jsem poznala tým, měli jsme možnost si podrobněji popovídat o cílech a vizích. Přesvědčilo mě zapálení jejich lidí pro firmu. Líbí se mi, že většina z nich je ve společnosti dlouhodobě a stále mají nové vize. Získali si mě i férovým a otevřeným přístupem.

Jak můžete firmě pomoci v dalším růstu?

Líbí se mi, že produkty Monet+ nejsou v konkurenčním vztahu k těm, za jejichž prodej jsem byla odpovědná předtím. Vidím velký potenciál v tom, že můžu využít znalost trhu a kontaktů, které mám. Mým strategickým cílem je upevňování pozice Monet+ coby technologického lídra a spolehlivého obchodního partnera v oblasti elektronických plateb, a to jak na našem trhu, tak s rostoucím trendem i v zahraničí.

Ve firmě pracují většinou ajťáci. Jak si s nimi rozumíte po odborné stránce?

Mám blíž k obchodu než k IT, i když jsem IT studovala. Rozumím produktům, to je důležité.

Hodně lidí produkty Monet+ používá, například při mobilních platbách, často o tom ale ani nevědí. Jak to vnímáte?

Hodně produktů firmy je spojeno s bezpečností, a pokud o nich nevíte, je to vlastně dobré znamení, protože vše funguje tak, jak má.

Jaké výhody mají z vašich zkušeností ženy v IT světě?

Ženy umějí spojovat lidi a jdou hlavně za výsledkem. Svou přidanou hodnotu vidím v tom, že jsem se vypracovala postupně z nižších do vyšších pozic. Díky tomu mám jak kompletní zkušenosti, tak jsem v oboru získala přirozený respekt. Celkově je v IT světě zatím relativně málo žen, ale ono se to mění. Nejsem zastáncem povinných kvót. Je vidět, že ke změnám dochází i přirozenou cestou.

Jaké výhody podle vás souvisejí s prací v korporaci a jaké přínosy má práce v menší firmě?

V korporaci vidím hlavně důraz na procesy, dril a systém. Když tam pracujete, máte jasně definovanou odpovědnost a mantinely, ve kterých se pohybujete. Naučíte se respektovat pravidla a pracovat s nimi. Pokud jste spojeni s tváří velké značky, otevírá vám vizitka dveře. U menších firem vidím zase velkou variabilitu činností. Řešíte v nich všechno možné, od základních věcí až po strategické rozhodování. Člověk se v nich může hodně naučit, ale zároveň to předpokládá, že je zodpovědnější a samostatnější.

Jak budete otevírat dveře z pozice firmy, která není tolik známá?

To, že není známá obecně, neznamená, že není známá v oblasti IT. Většina odborníků ji zná. Má výborné produkty. Navíc si s většinou partnerů nekonkuruje a doplňuje jejich řešení. To dohromady nabízí silný potenciál.

Jak přesvědčíte někoho, aby investoval do bezpečnosti? Dokud nenastane průšvih, většina firem si myslí, že vystačí s tím, co má.

Dnešní doba mění spoustu paradigmat. Hodně firem, které do bezpečnosti investovat nechtěly, mění své názory a bezpečnost do svých plánů zařazují. Už nyní existuje hodně rizik a v průběhu času jich bude přibývat. Jak se rozvíjí online byznys, jsou pro firmy data to nejcennější, co mají. V momentě, kdy by jejich data někdo zneužil či odcizil, mohou přijít o velkou část svého podnikání. To je další důvod, proč i menší a střední firmy, nejen velké, do bezpečnosti investovat budou. Je to obor, který signifikantně roste a nadále růst bude.

Jak jste vy sama napojená na technologie? Umíte se od nich odpojit?

Umím. Díky pracovní přestávce, kterou jsem teď měla, se mi podařilo technologie dost odstřihnout. Byla to příjemná změna. Když pracuji, využívám veškeré technologie, které jsou třeba, ale umím se například o víkendu „vypnout“ a být v přírodě. Technologie jsou užitečné, ale platí zde ono příslovečné „dobrý sluha, ale špatný pán“. Je tedy dobré využívat na maximum to, co technologie nabízejí k ulehčení práce i života, ale nestát se jejich otrokem.

Jak byla tato přestávka dlouhá?

Tři měsíce, ale plánovala jsem delší. Chtěla jsem s dcerou, než půjde do školy, odjet na delší cestu kolem světa, ale doba tomu nepřála. Měly jsme i tak šanci strávit spolu hodně času, což nám oběma prospělo. Byly jsme na různých místech v Česku, hlavně v přírodě. Tu si dítě stejně užije asi lépe než cestu kolem světa, která by byla spíš pro mě. A věřím, na ni časem taky dojde.

INFOBOX:

Česká technologická společnost Monet+ se od roku 1996 specializuje na bezpečnou identitu a elektronické platby. Sídlí ve Zlíně, kde má více než dvě stě vývojářů a špičkových odborníků. Ti se opírají o dlouhodobě budované znalosti aplikované kryptografie, na jejichž základě vytvářejí vysoce spolehlivá řešení zejména v oblasti financí, e-governmentu, ale také v rozmanitých transakčních scénářích v dopravě, maloobchodu, v akademickém prostředí nebo zdravotnictví. Podíleli se například na bezpečném online bankovnictví největších českých bank nebo na karetních platbách za jízdné v hromadné dopravě po celém světě. Monet+ má hlavní centrálu ve Zlíně a pobočky v Brně, Ostravě, Olomouci, Praze, Přerově a Vsetíně. V roce 2020 měla společnost tržby 390 milionů korun a zatím realizovala projekty pro sto třicet zákazníků z osmi zemí.