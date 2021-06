Komunikační sítě: Jaká data sbírají, proč a která z nich je nejbezpečnější

Svět komunikačních sítí neustále roste. Doba, kdy jsme byli odkázáni jen na SMS a e-mail je už dávno pryč, přestože nejde o žádnou dávnou historii. V současnosti máme k dispozici desítky sítí, kde si s druhými můžeme volat, psát, posílat fotky a sdílet dokumenty. Ruku v ruce s nimi jdou i práva poskytovatelů tato naše data uchovávat, mít přístup k některým našim informacím a ty následně prodávat třetím stranám. Která to jsou, proč to dělají a existuje síť, která respektuje vaše soukromí?

Zdroj: Unsplash

Věděli jste například, že mobilní operátoři mají zákonem uloženo ukládat informace o SMS a volání? Těmto informacím se říká „data retention“ a jde konkrétně o kontakty a polohu zařízení v čase. Obsah hovorů a zpráv se nearchivuje, to je možné jen se souhlasem soudu v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti. Informace, které operátoři sbírají, mají sloužit pro případné potřeby Policie ČR, Bezpečnostní informační služby, Vojenského zpravodajství a dokonce i pro Českou národní banku. Všechny tyto orgány a instituce si u operátora mohou na základě soudního příkazu tyto informace vyžádat.

Je namístě také zmínit službu TelcoStore, kterou využívají banky. Důvodem je zjistit vaši solventnost. Na základě dat z chytrého telefonu banky zjistí, kde nakupujete, co nakupujete, jestli platíte včas. Tyto informace pak slouží k rozhodnutí banky poskytnout vám půjčku či úvěr. Přínosné je to například pro mladé, kteří ještě nemají stabilní pracovní smlouvu, pravidelný příjem ani finanční historii.

Jaké vaše informace ukládají zřizovatelé nejpoužívanějších komunikačních sítí v ČR?

Vybrali jsme sedm nejpoužívanějších komunikačních sítí v České republice a prověřili, jak zacházejí s daty a informacemi.

Zdroj: iLoveServis

Jak je z tabulky jasně patrné, Viber, WhatsApp a Facebook Messenger toho o nás shromažďují mnoho. Pro někoho tolik, že od těchto sítí dali ruce pryč. K enormnímu odlivu klientů došlo například od WhatsAppu poté, co ho Facebook koupil a upravil podmínky ochrany osobních dat.

Proč komunikační a sociální sítě prahnou po našich datech? Odpověď je velmi jednoduchá. Výdělek. Čím více o nás vědí, tím lépe nastaví uživatelské protředí tak, aby nám nabízeli produkty a služby, které kupujeme. Informace prodávají třetím stranám, které na nich staví reklamy šité přímo na míru. A za možnost vybudovat takto personalizovanou reklamu, Facebooku zaplatí. Facebook je dokonce schopen analyzovat spojitost mezi všemi svými sítěmi navzájem, a tak si o vás udělá mozaiku poskládanou z aktivity na Facebooku, Messengeru, Instagramu a WhatsAppu.

Jak kouzla shromažďování dat vypadají v praxi?

Řekněme, že vám přítel pošle do zpráv na WhatsApp odkaz na nová sluchátka, která si chce koupit. Už za pár hodin se vám stejná sluchátka nabízejí v reklamních blocích na Facebooku. V praxi to znamená, že Facebook si přečetl zprávu s odkazem na sluchátka, tuto informaci předal třetí straně, například e-shopu s hudební elektronikou, který využil příležitost vám nabídnout stejná a podobná sluchátka s VIP slevou 15 %. To se bavíme o nákupech. Co ale třeba odkazy s kontroverzním obsahem? Vaše děti se takto mohou dostat do skupin s konspiračními teoriemi nebo se sklonem k extremismu. Právě tady vzniká obhajoba, se kterou Facebook přichází — kontrolou zabraňuje vzniku a aktivitě nelegálních skupin.

Doporučení od iLoveServis

Pokud chcete komunikovat se světem bez obav ze sdílení dat a být co nejvíce anonymní, jasnou volbou je Signal. Zná jen telefonní číslo bez vazby na identitu. Neshromažďuje žádná data ani soubory, komunikace je zašifrovaná a obsah nepodléhá žádné kontrole. Druhou vhodnou volbou je síť Telegram.

Zdroj: App Store

Jak Signal a Telegram vydělávají?

Signal založil bezpečnostní analytik s pseudonymem Moxie Marlinspike. Do roku 2018 to byla síť jen pro velmi úzký okruh uživatelů. V tom roce ale spoluzakladatel WhatsAppu Brian Acton založil nadaci, která Signal začala financovat. Rozhodl se tak poté, co Facebook koupil WhatsApp a změnila podmínky užívání, které s sebou přineslo větší sdílení dat za účelem vylepšení nákupního prostředí. Signal má nyní status neziskové organizace, čím dává jasně najevo svůj postoj k těžení dat od svých uživatelů.

Za sítí Telegram stojí ruský miliardář Pavel Durov. Tato platforma shromažďuje jen základní data. Nenabízí však koncové šifrování zpráv. Financování je zajištěno monetizační strategií (například nákupem emotikonů a nálepek v komunikaci), dotováním z fondů Mubadala a Abu Dhabi Catalyst Partners a dluhopisy.

K jaké komunikační sítě se tedy připojit?

Tímto článkem nechceme nikoho přinutit ke změně využívání sociálních sítí. Chceme jen poodkrýt mašinérii, která se za těmito platformami skrývá a inspirovat k zamyšlení, jak se na takových sítích chovat. Jaký vliv to může mít na vaše rozhodování nebo aktivitu vašich nejbližších. Důležitá je tato otázka vzhledem k dětem, které ve velkém fandí TikToku a YouTube.

Pokud se začtete do rozhovorů se zakladateli sociálních a komunikačních sítí, nikdo z nich neměl na začátku vzniku projektu vizi těžení dat z uživatelů a vybudování marketingového monstra. Všichni měli vizi příjemného prostředí, které spojuje lidi napříč časem a prostorem.

To, jak tyto platformy ve finále vypadají, máme nakonec ve svých rukách my všichni. Nemusíme klikat na reklamy a doporučené odběry. Nemusíme ve velkém označovat a lajkovat. Nemusíme sítě otevírat sto krát denně. Můžeme jasně ukázat, že sociální sítě jsou pro nás zábava. Ne nutnost, kterou nedokážeme ignorovat nebo dokonce bez ní žít.

Rizika aplikací Signal a Telegram

To, že jsou aplikace jako Signal a Telegram považovány za nejbezpečnější, ještě ale neznamená, že s sebou nenesou žádná rizika. Právě jejich důraz na soukromí může představovat dokonce i problém. Na sítích se proto mohou shromažďovat nejrůznější konspirační skupiny, extrémisti, anebo případně můžete narazit na ilegální obsah a skupiny komunikující o nelegálních činnostech. V tomto směru se jedná o značný problém, který může ohrozit především menší děti.