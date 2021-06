Recenze bezdrátových sluchátek Intezze CLIQ: Skvělý design i poslech

Je nutné říct, že trh s bezdrátovými sluchátky je dnes značně přesycen. Pokud budete chtít nějaké koupit a stanovíte si cenový strop, narazíte na tolik modelů, že vám půjde pravděpodobně hlava kolem. Své zastoupení v tomto segmentu má ovšem i společnost Intezze. Ta se v dnešní době může u svého modelu CLIQ chlubit posledními technologiemi a nádherným zpracováním. Postačí to ale oproti konkurenci? Na to se podíváme v těchto řádcích.

Obsah balení a technické specifikace

Prvně ale pohlédněme na obsah balení. Sluchátka vám dorazí v naprosto obyčejné krabičce, která vám odhalí nějaké základní technické specifikace a vzhled sluchátek. V samotném balení pak kromě Intezze CLIQ naleznete také USB-C kabel, manuál a náhradní špunty. V úvodu jsem lehce nakousl užití posledních technologií, což rozhodně není nadsázka. Sluchátka se totiž mohou chlubit přítomností Bluetooth 5.2, které zaručuje velmi dobrou stabilitu a dosah. V otevřeném prostoru se od svého smartphonu můžete vzdálit i na několik desítek metrů. Zajímavé je rozhodně také užití systému čtyř mikrofonů a Qualcomm cVc, což napomáhá k rušení okolního hluku při telefonování. Sluchátka mají 10 mm měniče a podporují kodeky aptX, SBC a AAC. Za zmínku rovněž stojí výdrž baterie. Každé sluchátko má vestavěnou 50 mAh baterii. V krabičce si pak nesete dalších 450 mAh. Při rozumně nastavené hlasitosti se při poslechu hudby dostanete až na 8 hodin, přičemž pouzdro vám dodá dalších 32. Plné nabití sluchátek trvá přibližně 1,5h. Následující informace se bude skvěle číst sportovcům, neboť Intezze CLIQ disponují i odolnosti proti vodě díky certifikace IPX4. Vzít je na běh není tedy žádný problém. Celková hmotnost pouzdra i se sluchátky je potom velmi příjemných 70 gramů.

Design

Dle mého názoru je design tohoto produktu největším tahákem. Byť uživatele nejvíce bude zajímat zvuk, který je na rovněž vysoké úrovni, za mě je důvodem ke koupi jejich vzhled, neboť je úžasný. Pravděpodobně jste zvyklí, že sluchátka v této cenové kategorii mají klasickou nudnou černou plastovou krabičku, a to často i kvůli možnosti bezdrátového nabíjení. Společnost Intezze v tomto případě poslala nějaké bezdrátové nabíjení „k čertu“ a ukázala sluchátka s nádhernou kovově stříbrnou krabičkou, která perfektně padne do ruky, vypadá naprosto skvěle a zpracováním strčí do kapsy i několikanásobně dražší modely. Navíc je tak tenká, že vám bude připomínat kovový zapalovač. Budete-li si krabičku prohlížet, na přední straně naleznete LED diodu indikující stav baterie a logo společnosti Intezze. Vzadu pak USB-C konektor. Skvělý dojem nekazí ani samotná špuntová sluchátka, která po vzoru krabičky mají stříbrnou barvu. Na sluchátkách naleznete dotykové tlačítko, jež klasicky slouží k úkonům jako přeskakování skladeb, úprava hlasitosti, přijetí/odmítnutí/položení hovoru, pozastavení skladeb a podobně. Na sluchátka se podrobněji můžete podívat v galerii na boku tohoto odstavce.

Párování

Úkon párování je v případě sluchátek Intezze CLIQ opravdu velmi snadný, jelikož zde tento proces nekomplikuje žádná aplikace. Sluchátka stačí vytáhnout z krabičky, přejít do Bluetooth menu a nalézt Intezze CLIQ. Jakmile uslyšíte akustickou výzvu, máte vyhráno.

Vlastní používání

U bezdrátových sluchátek jde pochopitelně o zvuk, který v této cenové kategorii je opravdu velmi dobrý. Je čistý, dostatečně hlasitý a užijete si i kvalitní basovou složku. Zároveň se zde nemusíte bát, že by zvuk v nějaké fázi hlasitosti „chrapěl“. Hloubky i výšky sluchátka zvládají s naprostou grácií, a to i na nejvyšší hlasitost. Zvukem jsem tedy byl opravdu velmi příjemně překvapený a během testování jsem si užil několik desítek hodin kvalitního poslechu. Za zmínku stojí taktéž technologie odstraňování okolního šumu během handsfree hovorů, kdy jsou z vašeho projevu eliminovány nežádoucí šumy a protistraně je vysílán pouze hlas. Samozřejmě tato technologie nefunguje stoprocentně. Rozdíly tady ale opravdu jsou, přičemž jsem porovnával se sluchátky AirPods 1. generace. Test se udál poblíž hlavní silnice a Intezze CLIQ v tomto směru pracují dobře, ovšem i tak poznáte, že se člověk během hovoru nenachází sám doma v pokoji. Nicméně tuto technologii oceňuji.

Ačkoli se budu opakovat, znovu to zmíním. Za mě vede rozhodně úžasný kovový design. Někdy sám sebe přistihnu jen tak lupat skvěle zpracovanou kovovou krabičkou a často si ji prohlížím. Otázkou může být, na kolik bude povrch náchylný na poškození. Jak ale vidíte na fotografiích, dosud není na produktu ani smítko. Abych ale sluchátka jen nechválil, tenké provedení bude zpočátku pro uživatele na škodu. Jelikož je krabička tenká, budete mít problém sluchátka z krabičky vydělat, neboť zde na manipulaci opravdu není prostor. Rovněž se vám ani nepovede je dostat odtud silou, protože magnety jsou opravdu dostatečně silné, což je na druhou stranu jen a jen dobře.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Závěrem jen mohu říct, že sluchátka Intezze CLIQ na mě udělala opravdu výtečný dojem. Toužíte-li po překrásném designu, posledních technologiích, dlouhé výdrži baterie a zároveň nechcete za sluchátka nechat vyšší tisíce, jsou Intezze CLIQ jasnou volbou. Můžete je zakoupit za 2490 korun.

