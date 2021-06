4 zajímavé hry a aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (14. 6. 2021 – 20. 6. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Jak dobře zvládnete obránit a uchránit svou pozici? Právě tyto schopnosti u vás zábavným a originálním způsobem prověří hra s názvem Crowd Defense. Vaším úkolem zde bude ubránit si svou pozici před nepřátelskými vlnami. Čím většímu davu se dokážete ubránit, tím více zbraní budete postupně získávat, a budete tak moci vylepšovat svůj bojový arzenál. Hra Crowd Defense má spoustu napínavých úrovní. Dokážete se dostat až k té poslední?

Hra s názvem Tiny Island Survival vás příjemně překvapí skvělou hratelností a snadným ovládáním. Ve hře se ocitáte v roli trosečníka, který se ocitl na zdánlivě neobydleném ostrově. Ve chvíli, kdy si všimnete, že na ostrově možná nejste tak úplně sami, vás čeká jeho postupné objevování a odhalování tajemství, které tento ostrov skrývá. Hra se celou dobu odehrává na jedné jediné scéně, nemusíte se tedy obávat, že byste se ztratili.

Potýkáte se s problémy se spánkem, jste ve stresu, máte pocit, že se nedokážete pořádně uvolnit a relaxovat? Pomůže vám s tím aplikace s názvem Sleep Tracker, Recorder. Tato aplikace nabízí řadu funkcí, které vám pomohou rychleji usnout a lépe spát. Můžete si zde pustit relaxační zvuky, vyzkoušet si meditaci a řadu dalších nástrojů a pomůcek nejen pro lepší usínání, ale také pro snazší zvládání stresu, lepší soustředění nebo uvolnění. Součástí aplikace je také funkce pro záznam zvuků v průběhu vašeho spánku.

Krátce poté, co se tvůrci Fish Machine narodil syn, se tento programátor rozhodl vytvořit aplikaci, kterou by si mohli za pár let zahrát oba – a tak se zrodila zábavná a roztomilá hra Fish Machine, kterou si mohou užít hráči každého věku. Není zde nouze o divoké běhání a skákání, roztomilý chaos a nejrůznější zajímavé výzvy. Ve hře vás čeká řada opravdu zajímavých úrovní, hrát můžete buďto sami, nebo se spojit s jiným hráčem.