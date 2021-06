MOBA ze světa Pokémonů dorazí na iPhony už v září

Od oznámení MOBA hry Pokémon Unite uběhl už celý rok. Od té doby proběhlo už množství beta testů, které si ale mohli užít zatím pouze uživatelé telefonů s Androidem. Nyní se konečně dozvídáme, kdy očekávaná hra dorazí v plné verzi i na iPhony. Stane se tak už v září tohoto roku. O dva měsíce dříve přitom dorazí i na hybridní konzoli Nintendo Switch.

Pokémon Unite je unikátním pokusem legendární japonské herní série o proražení do zcela nového žánru. Většinou můžete vídat barevné příšerky ve vzájemných tahových soubojích, ať už v hlavní RPG sérii na konzolích od Nintenda, nebo v extrémně populárním Pokémon Go. Až na pár ojedinělých odboček se ale kapesní monstra do odlišných žánrů nevydala. Pokémon Unite je přitom bude chtít dosadit do hlavní role kompetitivní bojovky ve stylu League of Legends.

Že má The Pokémon Company s novou hrou velké plány, dává tušit i vydavatelské partnerství s čínským Tencentem. Ten dal hru na starost zkušeným harcovnikům z Timi Studio, kteří mají za sebou hlavně práci na monumentálně úspěšném Call of Duty Mobile. Jestli se dokáže Pokémon Unite třeba jen vyrovnat podobnému behemotovi mobilního gamingu, se dozvíme už za tři měsíce. Těšíte se na netradiční Pokémony? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.