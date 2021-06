Facebook spustí příští týden vlastní podcastovou platformu

Příznivci podcastů budou mít již brzy další důvod k radosti. Po úterním spuštění podpory placených pořadů v Apple Podcast se totiž již příští týden dočkají odhalení podcastové platformy od Facebooku. Ten svůj záměr oznámil sice již před dlouhými měsíci, až nyní se však konečně odhodlal k jejímu spuštění.

Podcasty do Facebooku dorazí konkrétně v úterý 22. června a to po celém světě. Aplikace i webové rozhraní je totiž na ně již připravené, díky čemuž tak bude Facebooku stačit jen provést určité úpravy na svých serverech a tím tak dosud skryté možnosti odkrýt. Co se pak týče podoby podcastů jako takových, jednat se bude de facto o totéž, co nabízí Apple, Spotify či veškerá ostatní konkurence. Samozřejmostí pak bude možnost jejich komentování, sdílení a tak podobně, čímž. by mohla Zuckerbergova společnost zaujmout.

Jak oblíbená bude podcastová platforma Facebooku oblíbená u tvůrců je v tuto chvíli jedna velká neznámá, jelikož i oni sami mají dle dostupných informací o novince zatím informací velmi málo. Pokud však pro ně nenastaví Facebook o poznání zajímavější podmínky než konkurence, je vcelku pravděpodobné, že s novinkou neuspěje. Mnozí jej totiž v posledních měsících a letech nahlíží jakožto na zlo světa a to zejména kvůli spoustě kontroverzních rozhodnutí souvisejících s ochranou osobních údajů uživatelů či úniky uživatelských dat. Vše nicméně ukáže až čas.