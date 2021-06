Snaha o oživení? Apple přidal do  Arcade tři nové tituly, které stojí za pozornost

Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že se nad herní službou Apple Arcade zřejmě začínají stahovat pomyslná mračna, jelikož do ní již dobré dva měsíce nedorazily žádné nové hry. Jak se však nyní zdá, zas tak zle nakonec nebude. Apple totiž před pár hodinami zničehonic tři hry do služby přidal a to navíc více než zajímavé. Řeč je konkrétně o exkluzivní verzi Alto’s Odyssey s podtitulem The Lost City, Angry Birds Reloaded a remaster Doodle God Universe.

Some of the most memorable games to hit the @AppStore are re-launching with new versions on Apple Arcade!@AngryBirds Reloaded brings back the world’s most famous, furiousest flock, remastered with colorful new characters. ⏰ Set a reminder: https://t.co/kzcnoI2LGe pic.twitter.com/t7VMvHBUYy — Apple Arcade (@AppleArcade) June 15, 2021

Coming Soon to Apple Arcade: Alto’s Odyssey: The Lost City Join Alto and his friends on an endless sandboarding journey with new adventures to explore and mechanics to discover. ⏰ Set a reminder: https://t.co/vxACcY27Jb pic.twitter.com/Mpq1zo0jFO — Apple Arcade (@AppleArcade) June 15, 2021

Když Apple na jaře 2019 světu herní službu Apple Arcade poprvé odhalil, sliboval u ní mimo jiné to, že jí bude ve spolupráci s věhlasnými vývojáři velmi často rozšiřovat o nové a nové tituly, aby byla pro hráče neustále zajímavá. Této vize se sice držel ještě relativně nedávno, jelikož do Apple Arcade přidával pátek co pátek alespoň jednu novinku, kterou se službu snaží oživit a celkově pro její předplatitele zatraktivnit, před více než dvěma měsíci se však s novými hrami zcela odmlčel. Prakticky okamžitě se proto začalo spekulovat nad tím, zda se z jeho strany nejedná o potvrzení blížícího se představení „nadstavby“ Apple Arcade ve formě Arcade+, které mělo obsahovat AAA tituly známé z konzolí či počítačů. Tyto spekulace se však nakonec alespoň prozatím nenaplnily a hráči si tak musí vystačit s o poznání méně kvalitními tituly. Zda se tato skutečnost výhledově změní či nikoliv pak ukáže až čas.