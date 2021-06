Apple končí s rozdáváním ročního bezplatného předplatného Apple TV+

Když Apple představil svou videostreamovací službu Apple TV+, vstupoval na trh, kde kraluje Netflix. Ostatně ani nyní tomu není jinak. Jedinou změnou je skutečnost, že na toto bitevní pole vstoupily další služby v podobě Disney+ či například HBO Max, které jsou dle mnohých analytiků oproti Apple TV+ populárnější. Aby se služba dostala uživatelům pořádně pod kůži, nabízel Apple k novým zařízením rok předplatného zdarma. To už ale od 1. července platit nebude, neboť se zkušební doba zkrátí na tři měsíce.

Uvedl tak Apple včera v tichosti na svých webových stránkách. Pokud tedy uvažujete nad novým zařízením a zároveň vás láká vyzkoušet Apple TV+ na rok zdarma, měli byste si s nákupem nového iPhonu, iPadu, Apple Watch či třeba MacBooku pospíšit. Je nutné říct, že Apple TV+ dle mnohých za konkurencí zaostává. Byť se pořadům rozhodně nedá upřít kvalita, kvůli jejich menšímu počtu máte při častějším sledování za pár týdnů hotovo, a pak zkrátka nevíte, co dál. Z těch lepších pořadů lze rozhodně zmínit Servant, For All Mankind, See nebo třeba The Morning Show. Jaký seriál z dílny jablečného giganta je váš nejoblíbenější a kterou videostreamovací službu preferujete vy?