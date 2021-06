Apple chtěl provozovat vlastní nemocnice, prim v nich měly hrát Apple Watch

Že Applu na zdraví jeho uživatelů záleží není již řadu let žádným tajemstvím. Dokazuje to ostatně soustavné vylepšování Apple Watch, u kterých se kalifornský gigant právě na zdravotní funkce čím dál více zaměřuje. Jeho plány související se zdravotnictvím však byly podle zdrojů Wall Street Journal ještě nedávno mnohem větší.

Apple Watch Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 17 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 16 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 15 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 14 +15 Fotek Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 13 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 12 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 11 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 10 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 9 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 8 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 7 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 6 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 5 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 4 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 3 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 2 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 FB Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 1 Vstoupit do galerie

Zdroje Wall Street Journal tvrdí, že v roce 2016 pracoval Apple na projektu ve formě zřízení standardně fungujících nemocnic s klasickým zdravotnickým personálem, které měly být plně k dispozici běžným uživatelům. Důležitou roli v nich pak měly hrát Apple Watch, které měly tamním lékařům sloužit ke sledování některých zdravotních funkcí pacientů a tím jim tak de facto usnadnit práci. Hodinky tedy měly de facto za úkol zlepšit celkovou zdravotní péči v nemocnicích. Projekt byl nicméně nakonec pozastaven a k jeho oživení se zatím kalifornský gigant tak úplně nemá.

Jelikož byl celý projekt zřejmě utnut v jeho naprostém začátku, nevíme o něm například ani to, zda jej chtěl Apple praktikovat jen ve své domovině, nebo po celém světě. Jedinou detailnější informací o něm je to, že jej chtěl zpoplatnit skrze předplatné, jelikož už tehdy si uvědomoval, že je právě systém předplatných do budoucna možným zlatým dolem. Ale kdo ví, třeba se v budoucnu přeci jen iNemocnic dočkáme.