5 funkcí z macOS 12 Monterey, které nefungují na starších Macích s Intelem

Vůbec první informace o tom, že Apple u svých jablečných počítačů začne využívat vlastní procesory, se začaly objevovat již před několika lety. Oficiálně Apple tuto informaci potvrdil před rokem, a to na konferenci WWDC20. Zde pak navíc uvedl, že by se čipy Apple Silicon měly zhruba do dvou let nacházet ve všech Macích. Od té doby jablečná společnost představila prozatím jediný čip Apple Silicon s označením M1, který osadila do MacBooku Air, 13″ MacBooku Pro, Macu mini, 24″ iMacu a iPadu Pro. Na obzoru je ale další čip Apple Silicon, který by se již brzy měl objevit minimálně v 16″ MacBooku Pro a dalších nových zařízeních.

To, že Apple bude své vlastní čipy upřednostňovat, bylo většině uživatelům jasné. Otázkou však bylo, kdy k tomu začne docházet. Na tuto otázku však již nyní známe odpověď – v macOS 12 Monterey. V tomto systému se totiž nachází funkce, které nebudou na Macích s procesory Intel dostupné, a to především kvůli absenci Neural Enginu. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 funkcí z macOS 12 Monterey, které na starších Macích s procesory Intel nefungují.