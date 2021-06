Always-on u Apple Watch Series 5 a 6 se s příchodem watchOS 8 dočká výrazného vylepšení

Když Apple v roce 2019 představil světu své první Apple Watch s Always-on displejem, nejednoho jablíčkáře tím velmi nadchl. Kontrola času či jiných prvků na displeji hodinek se totiž rázem stala o poznání příjemnější, jelikož nevyžadovala úplné probuzení displeje, ale bohatě stačilo se podívat jen na jeho zobrazovaný obsah v režimu s minimální obnovovací frekvenci a jasem. A díky watchOS 8 se nyní stane Always-on u Apple Watch ještě využitelnější.

V současnosti platí, že “košatější” zobrazení v Always-on umí využít jen ciferníky, které při přechodu do něj jen přijdou o o své pohyblivé části, ale i nadále jsou vidět ostře. Jakékoliv jiné prvky v hodinkách v čele s aplikacemi se nicméně při přechodu do Always-on jen rozmažou a skryjí se pod digitální hodiny, což jinými slovy znamená, že jsou až do dalšího probuzení nevyužitelné – nelze z nich totiž nic číst. A právě to hodlá Apple s watchOS 8 změnit. Veškeré aplikace pro Apple Watch totiž půjdou po jeho příchodu uzpůsobit tak, aby se na Always-on zobrazovaly stejně jako doposud ciferníky, což jinými slovy znamená, že například při přehrávání hudby uvidíte na displeji v Always-on režimu to, jaká skladba vám zrovna hraje, avšak samozřejmě bez posunujícího se času. Buzení hodinek tedy bude s příchodem watchOS 8 méně časté, což by mohlo teoreticky přinést mírné prodloužení jejich výdrže.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Přestože by se mohl nejeden uživatel ptát, proč s podobným vylepšením přichází Apple až nyní, je rozhodně skvělé, že se jej vůbec dočkáme a Apple jej neomezí třeba jen na chystané Apple Watch Series 7. Právě softwarová omezení u Apple Watch jsou totiž o očích mnoha jejich majitelů velkým problémem, na který nadávají již řadu let. Apple se totiž do nich pouští mnohdy doslova po hlavě a na starší modely Apple Watch nepřidává ani věci, které by na nich být bez problému mohly – to vše samozřejmě kvůli snaze ještě více rozdmýchat prodeje.