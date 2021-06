Z Apple Watch LTE nelze posílat klasické SMS a MMS

Spolu se startem podpory LTE u Apple Watch v České republice se objevují i odpovědi na další a další otázky jejich potencálních uživatelů. Na mnohé z nich naštěstí zvládá T-Mobile, který je zatím jediným tuzemským operátorem nabízejícím podporu, odpovídat ať už formou FAQ nebo obchodních podmínek, které si můžete na jeho webových stránkách přečíst. Dozvíte se z nich například i to, že na klasické SMS a MMS hodinky nevyužijete.

Přestože jsou Apple Watch LTE vykreslován jako z hlediska funkčnosti úplná kopie iPhonu, která vám umožní na nich dělat prakticky vše, co děláte i na něm, úplně tomu tak není. V obchodních podmínkách T-Mobilu totiž najdete odstavec o tom, že hodinkám chybí například právě podpora odesílání klasických SMS a MMS, což si na iPhonech samozřejmě užijete bez problému. Co se pak týče jejich přijmu, ten už hodinky zvládají. Ke komunikaci skrze textové zprávy je tak proto nutné využít buď iMessage, nebo komunikátory třetích stran doinstalované do Apple Watch přes Watch App Store.

Fotogalerie recenze apple watch series 6 Recenze Apple Watch Series 6 apple watch series 6 lsa 9 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 7 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +7 Fotek apple watch series 6 lsa 6 apple watch series 6 lsa 5 apple watch series 6 lsa 4 apple watch series 6 lsa 3 apple watch series 6 lsa 2 apple watch series 6 lsa 1 Vstoupit do galerie

Ačkoliv se jedná svým způsobem o drobnost, je určitě dobré s tímto omezením počítat a eventuálně mu nákup hodinek přizpůsobit. SMS ani MMS se sice v dnešní době netěší takové popularitě jako tomu bylo v minulosti, pro mnohé uživatele jsou však i nadále alfou a omegou jejich fungování. Právě pro ty se tak rázem stávají Apple Watch LTE o poznání méně atraktivní. Pravdou nicméně je, že se s tím počítat dalo – stejné omezení totiž platí všude po světě.