Apple Watch LTE cena tarifu: Víme, kolik za mobilní internet v hodinkách zaplatíte

Cena tarifu Apple Watch LTE zajímá v tuto chvíli pravděpodobně každého, kdo nad jejich pořízení přemýšlel. Ta sice byla až do dnešní 9. hodiny ranní tajemstvím, nyní však o ní již máme díky webovým stránkám T-Mobile, který jakožto první a jediný tuzemský operátor podporu Apple Watch LTE nabídne, jasno. Kolik tedy za mobilní internet v hodinkách zaplatíte?

Apple Watch LTE cena tarifu

Cena tarifu Apple Watch LTE je u T-Mobile nastavena na 99 Kč s tím, že je mobilní internet čerpán z vašeho mobilního tarifu. Služba tedy bude fungovat na prakticky stejném principu jako při využívání Cellular verzí iPadů – i ty totiž „sosají“ data z mobilního tarifu využívaného ve smartphonu daného uživatele. Co se pak týče plateb tarifu, ty jsou samozřejmě nastaveny na měsíční bázi. Fajn je, že první tři měsíce jsou zdarma.

Jak tedy můžete sami vidět, cena tarifu není nikterak extrémní, což by mohlo službě zajistit velmi slušnou oblibu. Na druhou stranu je ale už nyní jasné, že mnozí jablíčkáři počkají až do podzimu na představení nové generace Apple Watch a až s nimi na LTE přejdou. Novinka tedy nemusí být minimálně v prvních měsících tak rozšířená, jak by mohl kdekdo čekat. Na první detailnější statistiky zájmu si nicméně budeme muset pár dnů či týdnů počkat. Na co však budete čekat jen pár hodin, je náš souhrnný článek, ve kterém vám vysvětlíme všechny náležitosti LTE u hodinek – tedy například to, jak to je s jejich číslem či funkčností v zahraničí.