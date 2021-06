Konec fyzických WWDC? Apple o tom uvažuje

Až do loňského roku bychom si náhradu fyzické vývojářské koference WWDC digitální verzí dokázali představit jen stěží. Kvůli nástupu pandemie koronaviru se však tento nemyslitelný scénář nakonec přeci jen naplnil a co víc – Apple na něj navázal i veškerými dalšími konferencemi loňska a prvními dvěma letoška. Všechny totiž proběhly online a tedy i bez možnosti publika. Jak se však zdá, minimálně u WWDC se zdají Applu výsledku zdařilé a u vývojářů si proto začal “oťukávat” možnost pořádání této akce již napořád v online režimu.

V posledních několika dnech přistály vývojářům, kteří se letos zúčastnili online seminářů a konferencí v rámci WWDC, v jejich mailech dotazníky, ve kterých se jich Apple jako již tradičně vyptával na jejich pocity z Akce. Značnou část z nich pak věnoval právě oblibě online verze před fyzickou, přičemž se v ní ptal například na to, zda by měli uživatelé měli chuť se poté, co viděli možnosti online verze zúčastnit i verze fyzické. Další dotaz se pak točil kolem toho, co by jim v případě fyzické Keynote dávalo smysl uspořádat a co by naopak snesli v online verzi. Apple si tak pravděpodobně “sonduje”, jakým směrem má v budoucnu své konference ubírat pro jejich zefektivnění. Ať už se však rozhodne jakkoliv, můžeme jen doufat, že se to na výsledku podepíše pouze pozitivně.