iOS 15 vám konečně udělá jasno v tom, odkud jste který obrázek stáhli

Máte ve své fotogalerii tuny nejrůznějších obrázků stažených ze Safari, Messengeru, WhatsApp, iMessage a bůhvíodkud ještě? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Pokud vás totiž v současnosti štve, že nemáte dobrý přehled o tom, odkud která fotka pochází a kvůli tomu je tak i složité najít konverzaci s ní spojenou, iOS 15 tyto potíže vymýtí.

Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že Apple přidal do nativní aplikace Fotky možnost zobrazit si u každého vyfotografovaného snímku EXIF data pro fotografie. Postupem času se však ukázalo, že vylepšení je o poznání více. Vývojáři si totiž v první vývojářské betě iOS 15 všimli nyní toho, že se u snímků ve fotogalerii zobrazuje i štítek informující o tom, odkud byl stažen. Pokud tedy pochází ze Safari, naleznete u něj štítek Safari, pokud z nějakého komunikátoru, je taktéž oštítkován jeho názvem. Super je pak i to, že lze tyto štítky využít i ve Spotlightu k rychlému vyhledávání fotek a to konkrétně tak, že vám po zadání zdroje fotek vyskočí všechny snímky, které jste z něj stáhli. Jejich organizace je tudíž o poznání propracovanější než tomu doposud bylo.

iOS 15 bude s vylepšenými Fotkami i všemi dalšími novinkami veřejnosti uvolněn v průběhu podzimu s tím, že v následujících měsících jej bude Apple testovat ve vývojářském a později i veřejném beta testování. Spolu s ním dorazí na podzim i nový iPadOS 15, tvOS 15, macOS 12 a watchOS 8.