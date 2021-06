Apple Watch LTE s českým tarifem v zahraničí: Budou fungovat, či nikoliv?

Velmi často se nás v posledních dnech ptáte, zda budou fungovat Apple Watch LTE v zahraničí, když v nich budete mít nastavený mobilní tarif počítající s datovým roamingem. I odpověď na tuto otázku známe, byť pro vás potěšující zcela určitě nebude. Apple Watch LTE s českým tarifem v zahraničí totiž využijete maximálně tak jako GPS modely – tedy bez připojení k internetu.

Omezení funkčnosti mobilního datového připojení Apple Watch jen na síť jeho domovského operátora není svým způsobem žádným překvapením. Stejnou funkčnost totiž nabízí Apple u svých Watch i ve zbytku světa a to od jejich prvopočátku, za což sice čelí kritice, ale zatím nepřišel ve spolupráci s operátory s jakýmkoliv řešením. Ostatně, právě omezenost funkčnosti LTE na síť domovského operátora byla také de facto jediným důvodem, proč v Česku doposud nikdo LTE Apple Watch nemohl používat – kdyby tomu totiž tak nebylo, mohli by si tuzemští nadšenci zajet třeba do Německa a mobilní data na hodinkách si zajistit přes tamní operátory.

Fotogalerie Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 17 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 16 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 15 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 14 +15 Fotek Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 13 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 12 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 11 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 10 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 9 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 8 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 7 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 6 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 5 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 4 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 3 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 2 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 1 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 FB Vstoupit do galerie

Jak však bylo zmíněno výše, nemusíte se obávat toho, že když si nyní pořídíte Apple Watch LTE a za pár dní vyjedete na zahraniční dovolenou, přestanou vám hodinky po přejetí hranic fungovat, jak se mnozí mylně domnívají. Je totiž třeba si uvědomit, že LTE je jen jedna z jejich funkcí a na celkový chod hodinek proto nemá z logiky věci žádný vliv. To ostatně potvrzuje třeba i pozvolné rozšiřování EKG z minulosti, které hodinky zakoupené v zemích s jeho podporou taktéž nedeaktivovatl ve chvíli, kdy jejich majitel přejel do země, kde se podpora ještě oficiálně nenabízela.