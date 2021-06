Apple vůbec poprvé vydá vývojářskou bety firmwaru pro AirPods

Společnost Apple minulý týden na své úvodní Keynote ke konferenci WWDC představila nejen své nové operační systémy, ale také nové funkce pro majitele bezdrátových sluchátek AirPods Pro. Mezi nové funkce patří například Conversation Boost a Ambient Noise Reduction, které mají uživatelům vylepšit zážitek z FaceTime hovorů. Apple nyní uvádí, že to bude vůbec poprvé, co k testování uvolní vývojářskou betaverzi firmwaru pro svá sluchátka AirPods Pro.

Příslušné informace o vývojářské betaverzi firmwaru pro jablečná bezdrátová sluchátka AirPods Pro se můžete dočíst na webových stránkách Applu, určených vývojářům. Firma zde mimo jiné uvádí, že předběžná verze firmwaru pro sluchátka AirPods Pro, určená účastníkům programu Apple Developer Program, by měla spatřit světlo světa co nejdříve. Díky vydání tohoto firmwaru budou vývojáři moci začít již nyní přizpůsobovat svůj software chystaným funkcím, jako jsou zmíněné Conversation Boost a Ambient Noise Reduction.

V tuto chvíli není zatím jasné, kdy přesně bude vývojářská verze firmwaru pro AirPods Pro vydána, a není jisté ani to, zda dojde také k vydání nového firmwaru pro tradiční AirPody a AirPods Max. Společnost Apple běžně vydává veřejné plné verze operačního systému pro svá bezdrátová sluchátka, uživatelé ale nemají možnost manuální aktualizace a nezbývá jim než počkat na to, až se firmware jejich sluchátek automaticky aktualizuje po jejich spárování s iPhonem. Rozhodnutí vydat vývojářskou betaverzi firmwaru pro vybrané modely AirPods by ale mohlo být také předzvěstí chystané možnosti manuální aktualizace pro všechny.