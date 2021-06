4 zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (7. 6. 2021 – 12. 6. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Zábavná, jednoduchá a originální hra s názvem The People’s Game vznikla z velké části na základě požadavků, připomínek, nápadů a návrhů samotných uživatelů. V sympaticky vyhlížejícím uživatelském rozhraní si zde můžete skvěle užít například hraní nejrůznějších miniher, péči o různá zvířata, nebo třeba se zkrátka jen tak potulovat po herním světě, který byl vytvořen lidmi pro lidi.

Fotogalerie Peoples Game 1 Peoples Game 2 Peoples Game 3 Peoples Game 4 +2 Fotek Peoples Game 5 Vstoupit do galerie

Tento týden. si na App Storu můžete stáhnout také již čtvrtý díl populární herní série New York Mysteries. V této zábavné a dobrodružné hře vás čeká napínavé postupné odhalování tajemné záhady, putování po neznámých místech a vyšetřování tajemného kriminálního případu. Děj hry se odehrává v ulicích New Yorku koncem šedesátých let minulého století, a těšit se můžete na desítky různých scén, hádanek a nejrůznějších dobrodružství.

Fotogalerie New York Mysteries 4 1 New York Mysteries 4 2 New York Mysteries 4 3 New York Mysteries 4 4 +2 Fotek New York Mysteries 4 5 Vstoupit do galerie

Cutting Tree je neobvyklý kreslený simulátor, ve kterém se stáváte dřevorubcem s jedním jediným úkolem – porážet stromy, a to pokud možno co nejlépe. K dispozici budete mít hned několik potřebných nástrojů pro vaši práci, těšit se můžete na skvělé animace a hodiny nekonečné dřevorubecké zábavy.

Fotogalerie Cutting Tree 1 Cutting Tree 2 Cutting Tree 3 Cutting Tree 4 Vstoupit do galerie

Ve hře Catopia: Rush vás čeká nefalšované divoké strhující kočičí dobrodružství. Tato zábavná a potenciálně návyková hra vás přenese do magického fantastického světa plného koček, silných zbraní, překážek a nepřátel. Vaším úkolem bude utkat se se zákeřnými nepřáteli a stát se vítězi. Hra je snadno ovladatelná, může se pochlubit poměrně kvalitní grafikou, a kromě zábavného dobrodružného hraní vám nabídne také řadu různých skvělých překvapení a bonusů.