Nejlepší powerbanky: 10 nejlepších, ze kterých si určitě vyberete tu pravou

Nejlepší powerbanky jsou vyhledávány dnes a denně. Svým způsobem se dá říct, že člověk, který nevlastní powerbanku, jako by nebyl. Cena základních powerbanek startuje na pár stovkách korun, samozřejmě se ale můžeme za kvalitnější a objemnější kousky dostat až na tisíce korun. Díky powerbanek si můžete být jistí, že vás vaše zařízení s baterií nenechá ve štychu. V tomto článku se společně podíváme na 10 powerbanek, ze kterých si vybere zajisté každý z vás. Seznam, který se nachází níže, není seřazen podle velikosti, ale svým způsobem podle nevšednosti. Na začátku jsou tedy klasické powerbanky, postupně se dostaneme k těm zajímavějším, které nabízí více funkcí.

AlzaPower Onyx 10.000 mAh

Pokud hledáte malou powerbanku, kterou bez problémů hodíte například do batohu či kabelky, anebo klidně do kapsy, tak se vám bude líbit AlzaPower Onyx 10.000 mAh. Tato powerbanka patří mezi základní řadu powerbanek od AlzaPower. Má plastové tělo, tudíž není vůbec těžká, a zároveň se vám ji rozhodně jen tak nepodaří poškrábat. Disponuje dvěma USB-A výstupy a jedním USB-C vstupem (k dispozici jsou další varianty). Maximální výkon je 20 wattů (10 wattů pro každé USB-A), nechybí LED indikátor stavu nabití, šestinásobný bezpečnostní ochrana a Smart IC. Cena je 399 korun.

AlzaPower Metal 20.000 mAh

U powerbanek od AlzaPower zůstaneme i v případě tohoto druhého kousku. Jestliže patříte mezi jedince, kteří chtějí větší kapacitu powerbanky, nevadí jim větší velikost a náchylnější materiál k poškrábání, tak se vám bude líbit AlzaPower Metal 20.000 mAh. Tato powerbanka má tělo z hliníku a najdete na ní celkově čtyři konektory. Využít můžete dva výstupní USB-A konektory, jeden vstupní i výstupní USB-C konektor a jeden vstupní microUSB. Tato powerbanka podporuje rychlonabíjecí QC 3.0 + PD 3.0, dále nabízí šestinásobnou bezpečnostní ochranu a LED indikátor baterie. Maximální výkon je 18 wattů. Cena je 699 korun.

Epico E29 30.000 mAh

U „obyčejnějších“ powerbanek se ještě zdržíme i v tomto případě. Jestliže hledáte powerbanku s jednoduchým a líbivým designem, která však dokáže uchovat opravdu obrovské množství energie, tak by přesně pro vás mohla být určená ta s názvem Epico E29 30.000 mAh. Tato powerbanka nabízí celkově čtyři konektory. Dva z toho jsou výstupní USB-A, dále nechybí výstupní microUSB a vstupní i výstupní USB-C. Na přední straně najdete LED indikátor stavu baterie. Epico E29 nabízí podporu rychlonabíjení PD 2.0 s výkonem až 18 wattů. Cena je 1 999 korun.

Xtorm 15W 6.000 mAh

Když se řekne kvalitní powerbanka, tak by se vám měla vybavit značka Xtorm. V našem výběru powerbanek tedy powerbanka od této značky rozhodně nemůže chybět. Xtorm 15W 6.000 mAh je jedna z těch levnějších powerbanek od zmíněné značky. K dispozici jsou dva konektory – jeden výstupní USB-A a druhý vstupní i výstupní USB-C. Součástí této powerbanky je krátký a odolný USB-C kabel, díky kterému nemusíte zbytečně tahat další kabely a máte je vždy po ruce. Maximální výkon této powerbanky je 15 wattů a disponuje rychlonabíjením QC 3.0, nechybí ani LED indikátor nabití. Cena je 999 korun.

Epico Wireless PD 10.000 mAh

Postupně se dostáváme k takovým powerbankám, které začínají nabízet něco navíc a nikoliv pouze klasické nabíjení kabelem. Například Epico Wireless PD 10.000 mAh ocení všichni jedinci, kteří mají telefon s podporou bezdrátového nabíjení. Kromě toho, že tato powerbanka nabízí bezdrátové nabíjení o maximálním výkonu až 10 wattů, tak se můžete těšit i na výstupní USB-A a USB-C konektor s maximálním výkonem až 18 wattů. Nechybí samozřejmě indikování stavu nabití pomocí LED diody. Cena je 1 230 korun.

Xtorm 45W Laptop 20.000 mAh

Většina powerbanek slouží k nabíjení malých zařízení, tedy například telefonů a bezdrátových sluchátek, některé silnější powerbanky pak zvládnou nabít i iPad. Pak je tady powerbanka Xtorm 45W Laptop 20.000 mAh, která zvládne kromě vyjmenovaných zařízení nabít také přenosný počítač – například MacBook. Zmíněná powerbanka disponuje celkově čtyřmi konektory – dvěma výstupními USB-A, jedním výstupním USB-C a druhým vstupním i výstupním USB-C, které dokáže poskytnou maximální výkon až 45 wattů. Nechybí ani rychlonabíjení typu QC 3.0 Cena je 2 599 korun.

AlzaPower SolarScout 20.000 mAh

Prakticky všechny powerbanky je nutné před použitím nabít, a to prostřednictvím klasického adaptéru a konektoru, který je pro nabíjení určený. Potom tady ale jsou ještě takové powerbanky, které se zvládnou nabít solární energií. Jednou z nich je také AlzaPower SolarScout 20.000 mAh. Tato powerbanka je opravdu extrémně odolná a zvládne odolat i tomu nejhoršímu počasí. Hodí se především tehdy, pokud máte v plánu na delší dobu opustit místo s dostupnou elektřinou. Tato powerbanka disponuje dvěma výstupními USB-C konektory, společně s USB-C vstupem a výstupem a microUSB vstupem. Zmínit můžeme integrovanou svítilnu či třeba kompas. AlzaPower SolarScout 20.000 mAh vás tedy rozhodně nenechá ve štychu. Cena je 1 699 korun.

Swissten 2v1 6.700 mAh

Kromě iPhonu jako takového využívá mnoho z nás i Apple Watch. Jablečné hodinky je možné nabíjet pouze prostřednictvím nabíjecí kolébky – klasickou Qi bezdrátovou nabíječkou jim tedy šťávu nedodáte. Chcete-li mít kromě telefonu neustále k dispozici i Apple Watch, tak je nutné vybrat takovou powerbanku, která je schopná nabíjecí kolébku nabídnout. Jednou z těchto powerbanek je Swissten 2v1 6.700 mAh. Tato powerbanka disponuje integrovaným Lightning kabelem pro nabití iPhonu, společně s USB-A výstupem a nabíjecí kolébkou pro Apple Watch. Maximální výkon je 10.5 wattů, nechybí indikace stavu pomocí LED či MFi certifikace. Cena je 1 990 korun.

Belkin Boost Charge Apple Watch 2.000 mAh

Výše jsme si ukázali první powerbanku, kterou můžete využít k nabití Apple Watch. Co si budeme nalhávat, jedná se o relativně drahou powerbanku, kterou nemusí každý uživatel využít. Pokud byste hledali o něco levnější alternativu, která je určená jen a pouze k nabití Apple Watch, tak vám mohu doporučit Belkin Boost Charge Apple Watch 2.000 mAh. Tuto powerbanku osobně využívám již po dobu několika měsíců a nemohu si ji vynachválit. Je opravdu malá, takže se vleze všude, samozřejmostí je MFi certifikace a LED indikace stavu nabití. Zajímavostí je, že Belkin nabízí pojištění připojeného zařízení, a to až do hodnoty 2000 euro. Cena je 1 290 korun.

Baseus Square Portable Folding Fan 2.000 mAh

Poslední powerbankou, na kterou se v rámci tohoto článku podíváme, je Baseus Square Portable Folding Fan 2.000 mAh. Jak už můžete z názvu poznat, tak tato pwoerbanka je doopravdy velmi nevšední – disponuje totiž větráčkem, který oceníte především v létě. To znamená, že pomocí této powerbanky můžete nabíjet svůj iPhone či jiné zařízení a zároveň se můžete nechat ofukovat příjemným chladným vzduchem. Tato powerbanka nabízí jeden USB-A výstup a maximální výkon je 5 wattů. Potěší také fakt, že je velmi lehká a zakoupit si ji můžete ve třech barvách – v bílé, zelené a růžové. Cena je pouhých 399 korun.

