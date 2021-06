Apple zpřísní pravidla pro poskytování uživatelských dat úřadům

Americké ministerstvo spravedlnosti požádalo v únoru roku 2018 společnost Apple o data, související s desítkami e-mailových adres a telefonních čísel členů Kongresu a jejich rodin. Požadavek byl vznesen v rámce tehdejšího vyšetřování. Apple tuto skutečnost nyní potvrdil s tím že žádost tehdy neobsahovala žádné bližší informace o tom, na koho cílí, nebo proč bylo dané vyšetřování zahájeno.

Jedna z osob, které byly se zmíněným požadavkem obeznámeny, uvedla, že ministerstvo požadovalo informace, nashromážděné od doby založení inkriminovaných účtů až ke dni vydání zmíněného požadavku. Apple uvedl, že údaje, které ministerstvu spravedlnosti poskytl, omezil na metadata a základní informace o účtu, a dodal, že neposkytl žádný důvěrnější obsah, jako jsou třeba e-maily nebo fotografie. Součástí požadavku ministerstva byl také příkaz, aby vyšetřovaní uživatelé nebyli o poskytnutí dat nijak informováni, přičemž tato žádost byla třikrát prodloužena o jeden rok. Poté, co k dalšímu prodloužení nedošlo, Apple již dané uživatele informoval, a to 5. května tohoto roku. „V případě tohoto požadavku, který byl vydán federální porotou, a který zahrnoval příkaz k utajení podepsaný federálním soudcem, nebyly poskytnuty žádné informace o povaze vyšetřování a pro Apple by bylo prakticky nemožné pochopit záměr požadovaných informací bez prohledávání účtů uživatelů,“ uvedla firma v této souvislosti. Také v posledním případě Apple omezil data, poskytnutá ministerstvu, na základní informace, a ani tentokrát nedošlo k poskytnutí e-mailů či fotografií.

Apple v souvislosti s tímto vyšetřováním v pátek večer uvedl, že se rozhodl zpřísnit některá pravidla ohledně odpovídání na požadavky tohoto typu – informovala o tom agentura Reuters. Informace, které bude společnost Apple ochotna v tomto směru poskytnout, budou nově omezeny na 25 identifikátorů, jako jsou e-mailové adresy nebo telefonní čísla – toto bude nové maximum, které Apple poskytne na základě jedné žádosti. Server The New York Times koncem minulého týdne uvedl, že na Apple byl ze strany státních zástupců vznesen požadavek na poskytnutí zmíněných informací v rámci vyšetřování o vazbách tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa na Rusko, přičemž Apple nebyl jedinou technologickou společností, na kterou byl vznesen požadavek tohoto typu.