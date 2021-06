Že byste Jurský park zvládli vést lépe? Vyzkoušejte si to v nové hře na iOS

Na papíře to vypadá dobře – proč se nestát manažerem parku, který nabídne návštěvníkům možnost vidět desítky milionů let vyhynulé dinosaury. Jak ale víme z Jurského parku, tenhle relativně nevinný nápad se dokáže pekelně rychle zvrtnout v živoucí noční můru. Vývojáři ze studia Upjers ovšem nevěří tomu, že se tak nutně musí stát pokaždé. Jejich novinka Dinosaur Park – Primeval Zoo totiž přistupuje k tématu stavby dinosauřího parku krotčeji. Namísto realisticky krvežíznivých potvor, tak dostanete hodné ještěry, kteří vám budou maximálně dělat nepořádek ve výbězích. Každopádně relaxační atmosféra vyzařuje už i z traileru. Ve hře přece jenom bude vaší největší starostí spokojenost zákazníků a konstantní navyšování zisků.

Dinosaur Park tak klade větší důraz na klasickou hratelnost řady podobných her. Dinosauři tu pak suplují roli tradičních atrakcí. Hra vám nabídne možnost o přerostlé ještěry pořádně pečovat a dokonce je i rozmnožovat. V Dinosaur Park najdete řadu těch nejznámějších druhů, ačkoliv s posledním výzkumem si zřejmě vývojáři starosti nedělají. To, že na dinosaur ech nenajdete peří by šťouralové snad přežili, to, že ale ve hře můžete chovat „brontosaura“ se ale už přes srdce přenáší těžko. Každopádně Dinosaur Park nabízí velkou porci zábavy, jak se už v minulosti přesvědčili uživatelé zařízení s Androidem. Na App Storu můžete hru stahovat již nyní úplně zdarma.

Hru stáhnete zdarma zde