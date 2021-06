Z počítačů míří na iPhony hra, ve které se stanete architektem temných kobek

Z počítačů zamíří na iPhony další kvalitní hra. Vývojáři ze studia Gambrinous ohlásili během herního festivalu Guerilla Games, že se na mobilní zařízení podívá jejich šest let stará záležitost Guild of Dungeoneering. Ta překlápí léty ozkoušený žánr dungeon crawlerů na hlavu a místo toho, aby hráče postavil před rozhodnutí, kam se temnými kobkami vydat, dává mu do rukou možnost jeskyně sám konstruovat. Jako takový všemocný inženýr pak musíte pro hlavního hrdinu sestavit cestu, během níž se nedostane do moc velkých malérů. Klasická forma převrácená na hlavu vás pak nutí přemýšlet zcela novým způsobem. Hru podobnou Guild of Dungeoneering tak jen tak nenajdete.

Zajímavé přitom je, že Guild of Dungeoneering vyšel před lety v překvapivě vyleštěné podobě. Původně se totiž projekt zrodil jako hra na jednom z game jamů. Koncept vytvořený během několik desítek hodin měl ale tolik potenciálu, že se ho nakonec ujali vydavatelé z Guerilla Games. Vývojáři nyní navíc hru na iPhony přivádějí v remasterované podobě. To neznamená, že úpravou prošla jen grafická stránka hry, vývojáři se dali dokonce na kompletní seřizování všech herních systémů, Guild of Dungeoneering tak bude na iPhonech v té nejkompletnější možné verzi. Přesné datum vydání zatím neznáme, hra by však měla do App Storu dorazit ještě v průběhu letošního roku.