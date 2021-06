Jak psát na Instagramu kurzívou nebo tučně? Je to jednoduché!

Pokud chcete ozvláštnit své texty na Facebooku, Instagramu nebo dalších sociálních sítích, máte možnost. Co byste řekli například psaní statusů tučnou kurzívou nebo naopak tenkým písmem? Ať už se rozhodnete pro kteroukoli variantu, určitě přijdete s něčím, co není až tak obvyklé a váš status nebo popis fotky budou vypadat zkrátka jinak. Jak psát na FB tučným písmem? Jak psát na Instagramu kurzívem?

Stačí jít na stránku yaytext.com, kde najdete políčko Your Text, do kterého napíšete váš text. Následně si níže jen vyberete, jaké jaký styl písma chcete použít a zvolíte možnost Copy. Je jedno, zda použijete iPhone, Mac nebo alternativní zařízení v podobě Androidu nebo PC. Jakmile máte text v dané podobě zkopírován, stačí jej vložit do některé ze sociálních sítí a status publikovat.