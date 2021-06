Apple vyhlásil s iOS 15 ještě intenzivnější lov androiďáků

Nejen na jablíčkáře myslel Apple u svého čerstvě představeného iOS 15. Při jeho bližším zkoumání totiž vyšlo najevo, že si kalifornský gigant připravil velmi pěkné vylepšení pro rozhraní Move to iOS (tedy přejít na iOS) využívané majiteli androidích telefonů k migraci jejich dat na jablečné telefony. Tento nástroj se tak díky tomu stane nově ještě využitelnějším.

Funkčnost nástroje pro přesun dat z Androidů na iPhony, který existuje od roku 2015, se v posledních letech prakticky nezměnil. Uživatelé přes něj tedy mohli přenášet “jen” kontakty, historii zpráv, fotografie a videa, webové záložky, kalendáře a tak podobně. V iOS 15 se však Apple rozhodl možnosti přenosu výrazně rozšířit například o fotoalba a tak podobně, ale hlavně i o prvky z nastavení – konkrétně pak těch ve zpřístupnění. Uživatelé, kteří funkce zpřístupnění využívají na Androidu a rozhodnou se přejít tedy budou mít de facto ihned po přechodu v ruce telefon nastavený tak, jak byli doposud zvyklí. Z hlediska uživatelského komfortu se tedy jedná a velmi slušný krok vpřed.

Aby byl přechod z Androidu na iOS pro androiďáky ještě snadnější, rozhodl se též Apple do iOS 15 implementovat QR kód, který se při aktivaci telefonu a následné volbě přechodu z Androidu zobrazí a androiďáky přesměruje do obchodu Google Play pro stažení aplikace, která je k přenosu dat potřeba. Díky mimořádně snadnému přechodu z jedné na druhou platformu by tak mohl být Apple schopen získat nové uživatele do svých řad, kteří by rozšířili nejen jeho hardwarové, ale i softwarové řady. Obecně totiž platí, že služby Applu jsou mezi jablíčkáři extrémně populární. Zda se tento efekt dostaví nicméně ukáže nejdřív až pozdní podzim. Právě v tomto období se totiž iOS 15 pro veřejnost uvolní.