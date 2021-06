Apple Watch LTE v ČR: Na kolik vyjdou nejlevnější Cellular verze a kolik zaplatíte za nejdražší?

Včerejšek byl pro české jablíčkáře zajímavý hned ze dvou důvodů. Jednak se totiž dočkali (stejně jako zbytek světa) úvodní Keynote vývojářské konference WWDC s odhalením celé řady nových operačních systémů, a jednak se konečně dozvěděli termín startu podpory LTE u Apple Watch. Ta totiž v našich luzích a hájích stále chybí, byť jí Apple u Apple Watch nabízí již od roku 2017. Díky T-Mobile tomu však naštěstí bude již od pondělí 14. června jinak. Pokud i vy přemýšlíte nad tím, že se díky LTE modelům Apple Watch konečně zbavíte závislosti na iPhonu a připojení vašich hodinek k němu, v následujících řádcích vám zrekapitulujeme, kolik vás bude toto rozhodnutí stát – tedy minimálně z hlediska nákupu Apple Watch.

Fotogalerie Apple_watch-series-6-Aluminum-blue-case-blood-oxygen-animation_09152020 Apple Watch Series 6 22 Apple Watch Series 6 21 Apple Watch Series 6 20 +20 Fotek Apple Watch Series 6 19 Apple Watch Series 6 18 Apple Watch Series 6 17 Apple Watch Series 6 16 Apple Watch Series 6 15 Apple Watch Series 6 14 Apple Watch Series 6 13 Apple Watch Series 6 12 Apple Watch Series 6 11 Apple Watch Series 6 10 Apple Watch Series 6 9 Apple Watch Series 6 8 Apple Watch Series 6 7 Apple Watch Series 6 6 Apple Watch Series 6 5 Apple Watch Series 6 4 Apple Watch Series 6 3 Apple Watch Series 6 2 Apple Watch Series 6 1 Vstoupit do galerie

Jelikož Apple oficiálně v České republice LTE modely Apple Watch neprodával, budeme vycházet z toho, že je v případě chuti je využívat sáhnout po některém z nových modelů, které podporu nabízí – tedy jinými slovy, nebudeme brát v úvahu žádné možné výlety za hranice pro LTE Watch z dřívější doby či nákupy bazarovek za nižší ceny. Na kolik vás tedy v takovém případě Apple Watch s podporou LTE vyjdou? Na poměrně příjemný peníz. Apple Watch SE s podporou LTE, které Apple označuje u Watch jakožto Cellular verze, totiž začínají u 40mm modelů na velmi slušných 9390 Kč. Za větší model téže série pak zaplatíte 10190 Kč, což rozhodně není částka, která by běžné ceny Apple Watch převyšovala, ba právě naopak. Budeme-li se pak bavit o modelech Series 6 z hliníku, ty začínají na 14290 Kč a končí na 15090 Kč.

Nejdražší jsou pak samozřejmě verze z leštěné oceli, které se v Česku až doposud neprodávaly. Apple je totiž vyrábí jen v LTE verzi a ty prodává jen tam, kde je tato vychytávka podporována. A o jakých že cenách se to tedy bavíme? Nejlevnější ocelové Watch s podporou LTE seženete ve 40mm variantě se silikonovým sportovním řemínkem za cenu 18990 Kč. Nejdražší ocelové modely jsou pak 44mm verze s milánským tahem za 21790 Kč. Nejdražší LTE Apple Watch prodávané v Česku budou stát tedy více než dvojnásobek ceny nejlevnější LTE verze, což je však vzhledem k použitému materiálu, řemínku a výbavě hodinek pochopitelné. Co se pak týče startu prodejů, stát by se tak alespoň podle T-Mobilu mělo zřejmě až příští pondělí.

Apple Watch LTE bude možné zakoupit zde