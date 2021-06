5 nejzajímavějších novinek ve watchOS 8

Apple včera při své Keynote představil – jak to má ostatně již řadu let ve zvyku –své nové operační systémy včetně watchOS 8. Nová verze operačního systému pro Apple Watch přinesla pár zajímavých novinek, a my vám v našem článku představíme pětici těch nejzajímavějších.

Ciferník Portrét

Uživatelé, kteří si zamilovali ciferníky s fotografiemi, si ve watchOS 8 zajisté zamilují také ciferník Portrét s podporou stejnojmenného režimu z iOS. Jak název napovídá, můžete si tento ciferník vyzdobit portrétem milované osoby, a mít ji tak s sebou všude, kam půjdete.

Ještě snazší sdílení

Nový operační systém watchOS 8 nabídne také ještě lepší možnosti sdílení. Od odeslání fotografie partnerovi, kolegovi nebo třeba některému z kamarádů vás bude dělit jen několik málo klepnutí. Sdílení snímků prostřednictvím nativních Zpráv nebo Pošty je ve watchOS nyní snažší než kdy předtím.

Bohatší možnosti správy domácnosti

Možnost ovládání prvků Smart Home za pomoci Apple Watch není žádnou novinkou, operační systém watchOS 8 ale nabídne v tomto směru mnohem více možností. Pokud například někdo zazvoní na chytrý zvonek, kompatibilní s HomeKitem, zobrazí se na displeji vašich Apple Watch možnosti, jako je třeba odemčení dveří nebo rozsvícení nedalekého světla.

Úprava zpráv

Pokud k tvorbě zpráv na vašich Apple Watch často používáte funkci diktování, určitě se vám již někdy stalo, že jste se nedopatřením dopustili chyby, kterou jste následně museli opravit. Ve watchOS 8 bude úprava textu ve zprávách ještě jednodušší, a to díky scrollování za pomoci digitální korunky hodinek. Při psaní zpráv bude také možné kombinovat psaní prstem, diktování i emoji.

Soustředění

Stejně jako u ostatních nových verzí operačních systémů od Applu budete i ve watchOS 8 moci využívat nový režim Soustředění. S jeho pomocí se budete moci vždy soustředit na to, na co právě potřebujete, a dostanou se k vám jen vámi zvolené notifikace. Operační systém watchOS nabídne vlastní přednastavené možnosti pro režim Soustředění, umožní ale také sdílení těchto preferencí z jiných zařízení od Applu.