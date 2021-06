Recenze Honor Band 6: Skvělý parťák na vašem zápěstí

Chytrých náramků je v dnešní době velká řada a těžko si z nich vybrat ten pravý. Jsou ale některé, které rozhodně vyčnívají. Jedním z takových je náramek Honor Band, který si za dlouhé roky udělal na trhu opravdu silné jméno. Výrobce nyní přichází s novinkou Honor Band 6, která přirozeně nabízí oproti předchozí generaci několik vylepšení a stále si snaží udržet nízkou cenu. Vyplatí se ale za ty peníze upřednostnit tento kousek před konkurencí? Na to se podíváme v následujících řádcích.

Obsah balení a technické specifikace

Nejprve ale se jako obvykle podíváme do balení. Náramek vám dorazí v nenápadné bílomodré krabičce. Na její přední straně vidíte náramek v celé své kráse, přičemž je hned zřejmé, jakou barevnou variantu držíte v rukou. Celkem máme tři, a sice Meteorite Black, Sandstone Grey a Coral Pink. Na zadní straně pak uživatel uvidí základní technické specifikace náramku. V balení pak naleznete kromě Honor Band 6 také nabíjecí kolébku a manuál.

Když jsme již nakousli technické specifikace, pojďme na ně rovnou pohlédnout detailnější optikou. Celému zařízení vévodí 1,47“ AMOLED displej s 2,5D zakřivením. Rozlišení je 194 na 368 pixelů a jemnost velmi slušných 282 ppi. Technologie Bluetooth je ve verzi 5.0. Přesné měření tepové frekvence zajišťuje nový senzor TrueSeen 4.0. Naleznete zde také měřič SpO2, který sleduje hladinu saturace krve kyslíkem. Zařízení je rovněž vybaveno akcelerometrem, gyroskopem a voděodolností 5 ATM. Dobrou zprávou je i skvělá výdrž baterie, která činí 6 až 14 dní, přičemž samozřejmě závisí na míře používání. Její kapacita je 180 mAh. Náramek disponuje 10 sportovními režimy. K nalezení zde jsou například aktivity jako běh, chůze, jízda na kole, plavání a veslování.

Párování a aplikace

Abyste mohli náramek spárovat s vaším iPhonem, je třeba stáhnout aplikaci Zdraví Huawei. Jakmile ji spustíte, po jednoduché registraci postupujte podle jednotlivých pokynů. Vše je otázkou zhruba dvou minut. Na každý pád doporučuji náramek před tímto úkonem nabít. Samotná aplikace je skvělá. Na úvodní straně vidíte čtyři karty. Zdraví, v níž je k vidění historie cvičení, ušlá vzdálenost, počet kroků, údaje o spánku, tepové frekvenci, monitorování stresu či SpO2. Další karta je „Cvičení“, jež pochopitelně slouží pro tělesnou aktivitu. Třetí karta s názvem „Zařízení“ vám ukazuje vaše připojené produkty a stav jejich baterie. Po kliknutí na náramek můžete v jednoduchém menu nastavovat tapetu, notifikace, budík, zprávy o počasí a podobně. Čtvrtá karta je pak vaším profilem. Aplikace je až neuvěřitelně přehledná a navíc v české lokalizaci.

Design produktu

Podíváte-li se na náramek, oproti konkurenci vás nejspíše okamžitě zaujme tvar displeje. Ten je totiž díky úhlopříčce 1,47“ opravdu velký a je schopen zobrazit velmi slušné množství informací. Na boku ciferníku naleznete jediné tlačítko, které slouží k přesunu do menu a na úvodní obrazovku. Pokud je uživatel na úvodní obrazovce, swipnutím do boku může vidět údaje o srdečním tepu, stresu, počasí a „polokroužků“ aktivity. Swipnutím z horní části displeje uživatel uvidí ovládací centrum, ze spodní pak notifikace. Hodí se říct, že procházení uživatelským prostředím je velmi plynulé a bezproblémové. Sami se budete divit, jak dokáže být procházení náramku za „pár stovek“ svižné. Zde rozhodně Honoru palec nahoru. Po kliknutí, jak uvádíme výše, se dostanete do menu. Najdete zde ikonu Cvičení, Záznamy cvičení, Měření srdeční frekvence, SpO2, Spánek, Hledání telefonu, Měření stresu, Dýchací cvičení, Notifikace, Počasí, Stopky, Nastavení, Budík a také žárovku. Displej nesvítí tak dobře jako například u Apple Watch, ale při nočním blouděním bytem poslouží skvěle. Samotné uživatelské prostředí je v angličtině, nicméně čeština je možná jen otázkou času a diakritiku Honor Band 6 podporuje už nyní. Na zápěstí novinka od Honoru sedí skvěle. Pryžový řemínek je velmi pohodlný a je zde značné množství nastavení velikosti.

Vlastní zkušenost

Z náramku mám velkou radost. Předně oceňuji jeho nenápadný vzhled, velký displej a opravdu svižné uživatelské prostředí. Že je v angličtině vám bude ve výsledku úplně jedno a ostatně jak již uvádím výše, čeština je určitě pouze otázkou času. Náramek Honor Band 6 je velmi, co se týče příchozích notifikací, spolehlivý a nenarazil jsem na situaci, kdy by mi nějaká nedorazila. Jestliže se tedy poohlížíte po takovém příslušenství, které vám má zajistit, abyste příliš často nekontrovali smartphone, zde máte jistotu. Jelikož jde o fitness náramek, nějak se předpokládá, že se uživatel bude chtít hýbat. Deset předinstalovaných sportovních režimů je pro dobrý základ naprosto dostačujících. Je třeba pamatovat, že jde o základní náramek. Jestliže to se sportováním myslíte vážně, jistě budete hledat v jiných kruzích. Rozhodně to ale neznamená, že by si Honor Band 6 vedl v zaznamenání aktivity špatně. Oproti Apple Watch měl při 6kilometrovém běhu odchylku zhruba 200 metrů, což rozhodně není špatné, jestliže uvážíme, že tento kousek nedisponuje GPS. V počtu spálených kalorií byly již hodnoty rozdílné poněkud více, ovšem vzhledem ke skutečnosti, že každý člověk spaluje kalorie rozlišným tempem, tuto hodnotu neberu nikdy moc vážně. Podobně to tak je u měření saturace krve kyslíkem. Je fajn, že zde máme další senzor, ale já osobně jsem ho využil pouze dvakrát pro účely této recenze a rozhodně to pro mě není argumentem ke koupi. Spíše se mi zamlouvá měření spánku či automatická detekce cvičení, což můžete znát z Apple Watch.

Závěr

Závěrem lze říct, že nová generace fitness náramku Honor Band opět stojí za to a za málo peněz si užijete hodně muziky. Dlouhá výdrž baterie, skvělý displej, minimalistický design a spolehlivost. Běžně stojí náramek Honor Band 6 1290 korun. Nyní je ale ve slevě za pouhých 990 korun.

