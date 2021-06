Recenze elektrické koloběžky Aligator Scooter Pro: Skvělá jízda

Když jste ještě zhruba před třemi čtyřmi lety vyrazili na cyklostezku, elektrická koloběžka byla poměrně raritou. Jakmile jsem recenzoval jednu z prvních, často se mě kolemjdoucí ptali, na čem to vlastně jezdím. Čas ale plyne, tyto městské dopravní prostředky jsou stále dostupnější (či fungují na bázi služeb) a elektrická koloběžka se stala nedílnou součástí našich cyklostezek. Své zastoupení v tomto segmentu má i společnost Aligator, která se svým modelem Scooter Pro láká na nízkou cenu. Obstojí ale oproti konkurenci? Na to se podíváme v následujících řádcích.

Obsah balení

Prvně ale nahlédněme do obsahu balení. Sami se budete divit, jaká malá krabice vám dorazí. Ne že by snad koloběžka byla malá, to ani náhodou. Ovšem je v balení tak dobře zapasovaná, že už nyní si lámu hlavu, jak ji do krabice opět zpátky dostanu. Koloběžka je v krabici dobře krytá kartóny. Nemusíte se tedy bát o její bezpečnost během převozu. Po vybalení koloběžky, manuálu, adaptéru, imbusu a šroubků bude třeba koloběžku složit. Čtyři šroubky přijdou k řídítkům a vřele doporučuji montovat je postupně a nikoli na sílu. Další pak přijde k upevnění předního světla. Celý proces složení zabere maximálně pár minut. Vše je zpracováno a nakresleno v perfektně přehledném manuálu. Pokud vás nezajímá aplikace, můžete ihned jít jezdit.

Technické specifikace

Koloběžka disponuje motorem o výkonu 350 W, jenž zajišťuje dle výrobce maximální rychlost 25 km/h a dojezd až 25 kilometrů. Data jsou trošku zavádějící, jelikož záleží na skutečnosti, jaký režim jízdy zvolíte. První režim nabídne maximální rychlost 10 km/h a na uváděnou vzdálenost se dostanete. Nicméně tímto způsobem jezdit nechcete a využívat jej budete maximálně při rušnějších situacích. Daleko zajímavější je například hned druhý režim s maximální rychlostí 20 km/h. Zde se dostanete na vzdálenost přibližně 19 kilometrů. Záleží ale na vaší hmotnosti a skutečnosti, zda jezdíte pouze po rovince. Se svým téměř metrákem jsem dal koloběžce opravdu zabrat. Nejlepší je ovšem režim číslo tři, jenž vám nabídne maximální rychlost 25 km/h. Tady byl ale dojezd zhruba 14 kilometrů, což je dostačující. Koloběžka je určena i pro opravdu „velké lidi“, jelikož nosnost je až 120 kilogramů. Vyšší hmotnost se ale negativně podepíše na celkovém dojezdu. Kola jsou perforovaná a jejich velikost je 8,5“. Brzdy jsou zde dvě, a to kotoučová a elektrická. Koloběžku pochopitelně také spojíte s mobilní aplikací díky přítomné technologii Bluetooth 5.0. Naleznete zde také dvě LED světla, přičemž zadní nabízí dva režimy svícení, což znamená, že kromě klasického svícení začne při brždění blikat. Koloběžce nevadí ani jízda v lehkém dešti díky certifikaci IPX4. Kapacita akumulátoru je 7,5 Ah a doba nabíjení je 3 až 4 hodiny. Rozměry stroje jsou 112 cm na výšku, 49,5 cm na šířku a 110 cm na hloubku.

Design produktu

Nyní se podívejme na samotný vzhled koloběžky. Začneme u řídítek, kde po stranách vidíte brzdy. Na pravé straně rekuperační, která bude při brzdění převádět energii pohybu na elektřinu. Na levé straně pak, spolu se zvonkem, máte brzdu kotoučovou, jež je daleko efektivnější. Ve středu řídítek vidíte displej zobrazující stav baterie, aktuální rychlost, režim jízdy a ikonu Bluetooth. Pod displejem se pak nachází tlačítko sloužící k přepínání režimu jízdy a zapnutí světla. To si zde zaslouží velkou pochvalu, neboť svítí velice dobře. Největší výhodou ale je skutečnost, že je manuálně nastavitelné. Pár centimetrů nad předním kolem naleznete páčku, díky které jste schopni koloběžku složit a vzít do ruky. Přitom byste vůbec neřekli, že její hmotnost je 13,9 kilogramů. Úchyt koloběžky je u řídítek, který připevníte k blatníku. Jednoduché a pohodlné. Deska je pak dostatečně široká a disponuje protiskluzovým vzorem. Není tedy třeba se v tomto směru bát nějaké nehody. Opatrnosti ale není nikdy dost. Pod deskou naleznete stojan a konektor na nabíjení krytý pryžovou krytkou. Zadní kolo už je jen zdobené blatníkem a zadním světlem.

Aplikace

Vzhledem k přítomnosti Bluetooth je pochopitelné, že zde máte i aplikaci. Jednoduše jděte do App Store a stáhněte aplikaci KCQ Scooter. Ještě jednodušší je ovšem využít QR kód na konstrukci koloběžky. V samotné aplikaci uskutečníte přesně, co byste čekali. Vidíte zde stav baterie, kolik kilometrů jste tuto konkrétní jízdu s koloběžkou ujeli či jak dlouho jste jeli. Také zde můžete zapínat přední světlo či měnit režimy jízdy. Byť je aplikace v anglickém jazyce, tak vzhledem k jednoduchosti se skutečně nejedná o žádný problém.

Vlastní používání

Jízda na koloběžce je pochopitelně skvělá. Nasadíte sluchátka a zmizíte na cyklostezku, paráda. Samotná jízda se dost odvíjí od povrchu, po kterém právě jedete. Nejvhodnější je pochopitelně již zmíněná „cyklina“. Jelikož koloběžka nemá žádné odpružení, na sebemenší nerovné ploše ucítíte vše, ovšem absence odpružení je vykoupena perforovanými koly, které nikdy nepíchnete. Po vaší první jízdě můžete být tedy dost „rozklepaní“. Vše je ale otázkou zvyku. Vzhledem k již zmíněné absenci odpružení je třeba být na pozoru a patníky a další výraznější nerovnosti objíždět, nebo z koloběžky seskočit. Těžko totiž odhadovat, na kolik je zařízení náchylné k defektům. Jsou věci, které testovat rozhodně nechci. Jízda po rovince je ale opravdu parádní. Hřích je přitom nezkusit noční jízdu a již zmíněný světlomet. Ten je opravdu na velmi slušné úrovni a znovu musím ocenit jeho manuální nastavitelnost. Není přitom náchylný na otřesy a během jízdy se vám osvětlené zorné pole měnit nebude. Při takových jízdách se bohatě hodí reflexní pásky, kterých je na koloběžce celkem šest. Když už jsme u bezpečnosti, pochvalu zaslouží i kotoučová brzda. Zde ale opatrně. Pravděpodobně jste zvyklí, že „zadní“ brzda jest umístěna na pravé straně, tady je to naopak. Rekuperační brzda moc efektní není a slouží převážně na dojezd.

Pochvalu zaslouží také deska, na níž lze ocenit již výše zmíněný protiskluzový povrch. Za zmínku stojí i pojistka na hlavním kloubu. Pokud totiž budete chtít koloběžku složit, musíte pojistku povolit pohybem nahoru. Nestane se vám tak, jako tomu je často u jiných koloběžek, že se vám kloub při nějaké nešikovné manipulaci povolí. Jakmile recenzuji podobný stroj, nikdy si v této pasáži neodpustím nějaké nabádání k opatrnosti. Byť se to nemusí zdát, rychlost 25 km/h je opravdu značná, a i při troše nepozornosti se může ledacos přihodit. Ačkoli výše uvádím, že si jízdu užívám se sluchátky, vždy tak činím za situace, kdy stoprocentně vím, že na nikoho nenarazím.

Resumé

Závěrem lze říct, že Aligator Scooter Pro je dobrou koloběžkou. Patří mezi levnější kousky na trhu, což je trošku vykoupeno kratším dojezdem při nejrychlejším režimu jízdy. Stačí ovšem slevit o 5km/h a tento problém prakticky vymizí. Jízda na koloběžce je skvělá a rozhodně si ji, pokud se stroj rozhodnete zakoupit, užijete. Za cenu 9900 korun ji můžete zakoupit zde. Za stejnou cenu pak také tady.