Jak iPhone počítá kroky je dost možná pro některé z našich čtenářů doposud nezodpovězenou otázkou. Chůzi a běh doporučují snad všichni lékaři k tomu, abyste vedli zdravější život. Mnoho lidí si myslí, že běh či taková procházka slouží pouze ke spálení kalorií a posílení fyzického zdraví. Z velké části ale pohybem venku a v přírodě můžete zlepšit také vaše duševní zdraví, což je opomíjený fakt. Všechno tyto zdravotní výhody můžete získat zcela zdarma… tedy za cenu páru bot.

Pokud byste chtěli sledovat vaši denní aktivitu společně s pokroky, tak k tomu můžete využít iPhone. Apple se totiž o zdraví svých zákazníků hezky stará, a to jak prostřednictvím jablečného telefonu, tak i pomocí Apple Watch. Každý z nás by měl denně nějakým způsobem chodit či běhat alespoň 30 minut – nikde však není napsané, že tohle musí být splněno najednou. Tuto půlhodinu můžete bez problémů nachodit třeba v práci při přesouvání se mezi kancelářemi, anebo třeba při nakupování v obchodě. Pro zobrazení ušlých kroků vám pak perfektně poslouží na iPhonu nativní aplikace Zdraví, kde stačí otevřít sekci Aktivita, a poté Kroky. Samozřejmě můžete alternativně sáhnout po nějaké z aplikací třetí strany, viz odkaz na článek výše.

Jak iPhone počítá kroky

Kde se ale veškerá tato data o krocích berou a jak iPhone počítá kroky? Odpověď na tuto otázku je relativně jednoduchá – o sběr těchto dat se stará akcelerometr. Jak už název napovídá, tak tento přístroj měří akceleraci, potažmo zrychlení. Samotná informace o zrychlení ale samozřejmě neurčuje počet kroků. Veškerá tato data (nejen) z akcelerometru v iPhonu zpracovává speciální čip M-series, který je zabudován v hlavním čipu A-Series. Vůbec první čip M-series s označením M7 se objevil v iPhonu 5s, aktuálně nejnovější čip M-series má pak označení M14 a je součástí hlavního čipu A14 Bionic, jenž najdete například v iPhonech 12 či v iPadu Air 4. generace. Až se tedy příště budete v aplikaci Zdraví koukat na počet vašich kroků, tak už budete vědět, že je iPhone počítá právě díky akcelerometru a speciálnímu čipu M-series.

Fotogalerie A14 FB apple a14 features a14 machine learning accelerators a14 gpu +5 Fotek a14 cpu cores a14 machine learning performance a14 gpu comparison a14 transistor count Vstoupit do galerie