Krokoměr pro iPhone: 5 nejlepších aplikací pro měření vašich kroků

Máme tady jaro a doufejme, že se brzy zlepší nejen počasí ale i PES a my už nebudeme muset jen vybíhat schody svého paneláku nebo donekonečna kroužit kolem svého domu. Měření počtu kroků není o cvičení v posilovně ani překonávání kdo ví jakých fitness plánů. Je o drobných změnách denního režimu, které mohou přinést významné výsledky. Stačí nejít přímo, ale trochu oklikou. Těchto 5 aplikací pro měření kroků vám pomůže začít brát chůzi i jinak, než jen jako „dopravní“ prostředek. Navíc zde můžete i vydělat, a to nejen na svém zdraví.

Průměrný dospělý člověk by měl ujít 10 tisíc kroků denně. Co to ale znamená? Právě to vám poví aplikace Movesum. Ta totiž převádí každý váš krok na pokrmy a nápoje, které jste si v průběhu dne dopřáli. Titul vám tak předloží potřebný počet kroků v závislosti na vašem aktuálním životním stylu. Dejte si tedy pozor, aby se z oněch původních 10 tisíc kroků nestalo o poznání více. Aplikace nabízí i pozvání přátel a poměřování se s jejich aktivitou.

Motivace je důležitá nejen v silovém a fitness cvičení, ale i v tom, pokud vyrazíte na procházku a máte cíl někam dojít. Pedometer nabízí podpory skutečně hodně, protože pomáhá překonat upadající motivaci a vyčerpání z aktuálního výdeje energie. Jde na to skrze ocenění, která po dosažení určitého počtu kroků získáte. Také zde vidíte ten cíl, každý den překonat ten předchozí? A to je právě smysl této aplikace.

Streaks je o opakování. Když prvně dosáhnete svého cíle, je to blažený pocit. Jakmile jej ale druhý den nevyrovnáte, váš progres zase upadne. Když ale onen cíl splníte pět dní po sobě, nabydete hned dojmu nepřemožitelného mistra kondiční chůze. Titul umožňuje nastavení si nejen kroků jako takových, ale klidně i jejich přepočet na vzdálenost. Ať učiníte tak či onak, důležité je, abyste dosáhli co nejdelší řady bez jediného zaváhání.

V aplikaci Sweetcoin se počítá s každým vaším krokem. Za každý jste zde totiž odměněni virtuální měnou. Tím titul jednoznačně převyšuje ostatní, protože tam, kde vám dají jen nějakou motivaci a odznaky úspěchů, zde můžete své kroky směnit za odměny. Doslova. Nabídka se pravidelně obměňuje, ale můžete si zde „vyšlapat“ nejen kryty na telefony, fitness náramky, ale můžete pomoci i různým nadačním fondům tím, že jim své kroky jednoduše darujete.

Zdraví

Jedná se o komplexní nativní aplikaci systému iOS, kterou v něm máte ihned po koupi iPhonu. Její výhodou je, že i ona počítá na základě pohybu vašeho telefonu kroky. Můžete ji využít nejen pokud si nechcete žádný nový titul do svého zařízení instalovat, ale i jako referenci toho, jaký si v novém titulu máte nastavit limit kroků. Ukazuje je totiž i léta zpětně, takže snadno budete vědět, jak se hýbete dnes a jak se budete chtít hýbat zítra.