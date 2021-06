Hardwarové novinky, které by měl Apple představit na WWDC 2021

Letošní vývojářská konference WWDC je za dveřmi. Přestože jí mnozí z nás vnímají primárně jako softwarovou záležitost, Apple nás v minulosti již mnohokrát přesvědčil o tom, že se na ní nebojí tahat z rukávu ani hardwary. A právě letošek by mohl být v tomto směru podle mnoha náznaků poměrně plodný. Co nás tedy v pondělí na úvodní Keynote čeká a nemine, respektive co by nás čekat mělo?

14” a 16” MacBooky Pro – Pravděpodobnost 95 %

Sázka na jistotu. Tak přesně takto by se daly bez jakékoliv nadsázky vnímat pondělní šance na představení nové generace MacBooků Pro. Že se jich dočkáme totiž potvrzují prakticky všechny důvěryhodné zdroje, díky čemuž nemá příliš smysl nad příchodem této novinky pochybovat. A co že vlastně nabídne? V první řadě upgradovaný design, který by měl více zapadat do nynějšího portfolia Applu. Těšit se tedy můžeme na ostré hrany a zaoblené rohy a to zřejmě i v případě displeje – ostatně, na toto řešení spoléhá Apple dlouhodobě i u iPadů či iPhonů. Sbohem sice dáme Touch Barům, přivítáme však naopak zpět nabíjecí port MagSafe, čtečky paměťových karet či HDMI porty. Zkrátka a dobře, z hlediska portové výbavy se vrátí Apple u nových Maců částečně do roku 2015, ve kterém své MacBooky naposled osadit jinými porty než jen USB-C.

Co se týče výkonu strojů, o ten se budou starat čipy rodiny Apple Silicon. Zatím sice není bohužel jasné, zda se bude jednat o upravené čipy M1 ve formě M1X, nebo rovnou čipy M2, počítá se nicméně s výrazným navýšením jak klasického, tak grafického výkonu. Ve hře je rovněž nasazení vyšších úložných konfigurací i vyšších možností RAM pamětí. Novinky by díky tomu měly své předchůdce strčit do kapsy s naprostým klidem.

Nové příslušenství pro stávající produkty – Pravděpodobnost 80 %

Další velmi pravděpodobné hardwarové představení zřejmě nebude až tak zajímavé. Očekáváme totiž, že nám Apple na WWDC ukáže (či po úvodní Keynote nasadí bez oznámení do svého Online Storu) nové příslušenství pro své produkty a hlavně nové barevné varianty svých produktů. Ať už se bavíme o nových klíčenkách pro AirTagy, pouzdrech pro iPhony, iPady či Macy nebo třeba nových řemíncích pro Apple Watch, pravděpodobnost jejich představení je zkrátka poměrně velká.

Nové Magic periferie pro všechny – Pravděpodobnost 65 %

Kromě příslušenství by se mohly v nabídce Applu objevit i nové Magic periferie představené s iMacy M1 před pár týdny. Ty jsou pro ně totiž zatím exkluzivní, kvůli čemuž má tak uživatel, který při objednávání svého iMacu M1 zaváhá, zkrátka a jednoduše smůlu. A právě to je poměrně velká škoda. Minimálně Magic Keyboard s Touch ID by totiž určitě v nabídce Applu potěšila, jelikož se jedná o velmi zajímavou novinku, po jejímž dokoupené bude prahnout zcela určitě mnoho jablíčkářů. Zde je nicméně potřeba říci, že zařazení samostatných periferií do prodeje bude závislé především na tom, zda je na tom dodavatelský řetězec Applu dobře z hlediska výroby. Pokud nemá s chrlením produktů problémy, pak lze očekávat, že se novinek na pultech obchodů skutečně konečně dočkáme.

Větší iMacy – Pravděpodobnost 50 %

Je poměrně zvláštní, že se Apple před pár týdny rozhodl světu ukázat “jen” nástupce svých menších iMaců, které byly historicky vždy méně oblíbené než jeho 27” modely. Asi by proto nebylo žádným obřím překvapením, kdybychom se na WWDC dočkali odhalení větších iMaců osazených výkonnějším čipem než je M1, kterými by Apple nahradil stávající 27” model.y Co se týče úhlopříčky, velmi pravděpodobné je nasazení 30” či 32” displeje, aby novinky ladily s Pro Display XDR představeným v roce 2019. Pokud by vás pak zajímal procesor či další technické specifikace, zde se dá zatím bohužel jen hádat. A proč dáváme větším iMacům jen 50 % na stupnici pravděpodobnost? Zkrátka proto, že jsme o nich v uplynulých týdnech slyšeli extrémně málo a je proto velmi těžké s jistotou říci, zda dorazí či nikoliv.