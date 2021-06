5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte levněji

Víkend je tu. Pokud byste ho chtěli strávit sledováním nějakého zajímavého filmu, nenechte si ujít nejnovější víkendovou nabídku. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Doolittle

Doktor Doolittle byl původně osobním lékařem anglické královny Viktorie, ale poté, co se stal vdovcem, samotaří v ústraní obklopený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jednoho dne mu ale do života vstoupí jeden drzý kluk, který se chce stát jeho učedníkem, a zároveň Doolittlea povolají ke královně, kterou sklátila smrtelně nebezpečná choroba. Pro lék je ale potřeba zajet na vzdálený ostrov…

79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Doolittle pořídíte zde.

Želvy Ninja

Tento víkend si na iTunes můžete také zakoupit nebo vypůjčit snímek Želvy Ninja z roku 2014. Film Želvy Ninja zpracovává dobrodružný příběh oblíbené čtveřice hrdinských želv, jejich trenéra a opatrovníka Mistra Třísky, kamarádky novinářky April, ale také jejich odvěkého nepřítele, zákeřného záporáka Trhače.

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Želvy Ninja pořídíte zde.

Mumie se vrací

Snímek Mumie se vrací z roku 2001 se odehrává deset let poté, co dobrodruh Rick O’Connell a nebojácná egyptoložka Evelyn bojovali o své životy s 3000 let starou mumií. Oba hrdinové nyní žijí pokojný život v Londýně, který ovšem vezme za své, když do hry vstoupí vzácný zlatý náramek boha Anúbida, kvůli kterému je rodina přepadena nevítanými hosty. Náramek si na ruku nasadí syn Ricka a Evelyn, malý Alex, kvůli tomu se ale stává rukojmím těch, co neváhají znovu oživit mumii egyptského velekněze Imhotepa a riskovat zánik celé civilizace. Rick, Evelyn i její potrhlý bratr Jonathan se neprodleně vydávají na cestu za záchranou Alexe.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Mumie se vrací pořídíte zde.

Vzkříšení démona

Skupina vědců se snaží se posunout poznání až na samou hranici božství a získat nepředstavitelnou možnost přivést zpět k životu mrtvé tělo. Zatímco Ježíš si vzkříšením Lazara vydobyl víru svých následovníků, vědecký experiment narazí na úplně opačné síly a jeho následky se ponesou ve znamení zkázy. První pokus skupiny mladých vědců oživil mrtvého psa, při jeho opakování se ale věci zvrtnou a po zásahu elektřinou jedna z členek týmu zemře. V okamžitém šoku se ostatní rozhodnou pro vyzkoušení svého zázraku na lidském těle.

39,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Vzkříšení démona pořídíte zde.

Ferdinand

Nina a Fedinand jsou nejlepšími kamarády pod španělským sluncem. Má to ale jeden háček – Ferdinand je totiž býk, zatímco Nina je malá holčička. Když si jednou Ferdinand neopatrně sedne na čmeláka, dostane od něj žihadlo a splaší se. Vše vidí hledači býků na zápasy v koridě a rozdivočelý Ferdinand je svým výkonem uchvátí natolik, že jej okamžitě chytí a odvezou. Ferdinand se ale rozhodne, že se za každou cenu vrátí k Nině, a že ho na jeho cestě absolutně nic nezastaví.

59,. vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Ferdinand pořídíte zde.