Vyšetřování naruby. V nové iOS hře se budete snažit přelstít detektivy

Vývojáři z herního studia Inkle nepřestávají udivovat každou další hrou. Jejich projekt sice nutně nezáří ve světlech reflektorů, kreativnější hry byste ale hledali asi jen těžko. Nejeden z vás si určitě vybaví reimaginaci knižní klasiky od Julesa Verna 80 Days, a pokud hrajete i na velkých platformách, možná jste slyšeli o lingvistické lahůdce Heaven’s Vault. Tentokrát si studio vzalo na paškál žánr detektivních her. Ve své novince Overboard! vás ovšem nepostaví do role vyšetřovatele, jak to dělají ostatní zástupci žánru. Tentokrát totiž dostanete za úkol se v roli vražedkyně dostat z klinče policie a samozvaných detektivů na palubě zaoceánského parníku. Už stylový trailer prozrazuje, že vaši vinu prohlédne pěkná řádka čmuchalů.

V roli paničky, která hodila svého manžela přes palubu, pak budete mít k dispozici arzenál možných voleb, jež vám pomohou vyhnout se veřejnému odhalení. V nespočtu situací, do nichž se můžete na lodi dostat, pak můžete například otrávit otravné špióny nebo se pokusit svést námořníka, který toho ví příliš mnoho. Stejně jako již zmiňované 80 Days je i Overboard! hrou, kterou dokončíte během několika desítek minut. Vývojáři z Inkle ale slibují, že jejich novinku si budete chtít zahrát mnohokrát díky obrovskému množství různých příběhových linií a konců. Pokud vás obrácená detektivka zaujala, můžete ji na App Storu koupit za 149 korun již nyní.